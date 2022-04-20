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【港交所峰會】保誠：Pulse助吸年青客　集團11%首年標準保費來自該應用程式

股市 18:10 2022/04/20

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保誠指出，Pulse有助吸納年青客，集團有11%首年標準保費來自該應用程式。

港交所 （00388） 今舉行走近上市公司系列峰會，與會者有多間保險公司。保誠集團 （02378） 保險業務執行總裁吳立賢會上透露，保誠有11%首年標準保費（APE），都是來自其健康及保健超級應用程式Pulse。

吳立賢指，Pulse是該行的多元分銷渠道之一，有助保誠獲取新客，尤其是年青世代顧客。她續指，顧客可在Pulse上於沒有任何建議下，自行直接購買保險產品。不過，Pulse同時亦與保誠的保險代理與銀行伙伴這些可提供建議的銷售渠道存在聯繫。

同場的集團財務總監James Turner預計，本港重開與中國重新開關，將成保誠的重要股價催化劑。他補充指，集團目前極佳的流動性，能為通關後預期出現的顯著增長作準備。

【ET開市直擊】美股大漲利港股今早氣氛 招行挫一成跌夠未？（附time code）

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記者:余倩敏

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