▲ 【智能手機】Canalys：今年首季全球手機出貨量跌11% 三星、蘋果穩坐首兩位

市場研究機構Canalys發表報告指，今年第一季全球手機出貨量按年下跌11%。上季三星（Samsung）市佔率最高，達到24%，高於 2021 年第四季度的 19%；蘋果（Apple，美：AAPL）受惠 iPhone 13需求增長，以18%的市佔率緊隨其後，小米 （01810） 則保持第三位，市佔率13%。

Canalys 移動業務副總裁 Nicole Peng 認為，全球智能手機市場上季受到不穩定的商業環境拖累， Peng 解釋，由於俄羅斯與烏克蘭戰爭、中國持續封鎖措施及通脹威脅，手機供應商面臨著重大的不確定性，加上傳統季度需求較低，逼使手機供應商必須快速應對新機會及風險，同時專注長期戰略計劃。

Canalys：零部件短缺較預期更快改善

Peng認為，零部件短缺問題可能會比預期更快改善，有助於手機品牌緩解成本壓力。

Canalys分析師 Sanyam Chaurasia 表示，儘管全球市場的不確定性迫在眉睫，但供應商通過擴大產品組合加速增長，此外iPhone 13 系列繼續捕捉消費者需求，但料3月推出的新款 iPhone SE 會成為蘋果中端銷量驅動力。

三星加大A 系列產量 中低端市場展開競爭

Chaurasia表示，三星加大了其廣受歡迎的Galaxy A 系列的產量，以在中低端市場展開競爭，同時更新其 2022 年產品組合，包括其旗艦產品 Galaxy S22 系列。

【ET開市直擊】美股大漲利港股今早氣氛 招行挫一成跌夠未？（附time code）

相關文章：

【手機市場】內地市場2月份手機出貨量跌31.7% 5G手機出貨量跌24.5%

【智能手機】Canalys：去年全年可折疊手機出貨量達890萬台 料2024年達3000萬台