【股神巴菲特】美最大養老基金要求　撤巴菲特巴郡主席一職

美國最大的公共養老基金CalPERS表示，將投票支持罷免巴菲特（Warren Buffett）出任巴郡（BRKA）董事會主席一職的股東提案，但巴菲特將繼續出任行政總裁。

CalPERS在公告中表示，該基金持有超過4,500億美元的總資產，其中包括約23億美元的巴郡股票。巴郡將於4月30日舉行股東大會，屆時會投票表決罷免巴菲特巴郡主席一職的提案。

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巴郡股東非營利機構美國國家法律和政策中心（National Legal and Policy Center）建議，應另設獨立主席一職，因巴菲特兼任行政總裁和主席時，兩個職位的角色將大大削弱。不過，巴郡反對該提議，該公司曾表示，在巴菲特不再掌權後，應由管理層以外的人擔任主席，但這名億萬富翁仍在任，那就應繼續擔任主席兼行政總裁的職位。

現年91歲的巴菲特自1965年以來一直在巴郡擔任行政總裁。巴郡計劃讓巴菲特的兒子Howard Buffett在他父親後擔任非執行主席，而副主席Greg Abel會出任巴郡行政總裁。

巴菲特在巴郡擁有32%的投票權，同時持有約16%的股票。

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責任編輯：黃苑筠