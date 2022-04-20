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【業績｜電訊】中電信首季盈利增12%至72億元人民幣　產業數字化業務收入增23%

股市 17:48 2022/04/20

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【業績｜電訊】中電信首季盈利增12%至72億元人民幣　產業數字化業務收入增23%

中國電信 （00728） 公布，今年首季經營收入按年增12%至1,196億元（人民幣，下同），盈利按年增12%至72.2億元，每股盈利0.08元。以息稅、折舊及攤銷前溢利計，中電信上季EBITDA按年增4%至324億元，EBITDA率為29.4%。

以業務分類計，中電信移動服務季度收入按年增5%至490億元，移動用戶淨增711萬戶至3.8億戶，5G套餐用戶滲透率達55.5%，達2.11億戶。

固網及智慧家庭服務季度收入按年增5%至296億元，有線寬頻用戶達1.73億戶。

產業數字化業務季度收入按年增長就加快至23%，佔294億元。

經營費用方面，中電信季度總經營費用增12%至1,105億元。當中，網絡營運及支撐成本佔353億元，按年增14%。

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪、福耀玻璃及中國船舶租賃

 

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港股 業績公布 中國電信（00728）

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