  • 23°C
香港時間 : 2022420日 (三) 19:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

蒙牛乳業（02319）股價走勢好轉　孫運喜話你知支持、阻力位

股市 18:55 2022/04/20

分享：

分享：

蒙牛乳業 （02319） 股價今日表現堅挺，逆市升逾3%，收市報43.1元。《iMoney》主編孫運喜（Ricky）指，蒙牛股價技術走勢有轉好跡象，要留意哪些價位按此】。跟手睇埋孫運喜今日潛力股推介：載通 （00062）

重溫《ET講股通》足本版－附Time code【按此

速睇其他焦點股買賣策略：【按此

追加：晉達特約：危機再加轉機 天然資源投資新格局重溫《ET財智Talk

欄名 : 3分鐘睇股

最新專欄文章 更多

高息股│中移動（00941）息率近8厘　具回購概念+防守性高值得跟進
今日
高息股│中移動（00941）息率近8厘　具回購概念+防守性高值得跟進
降準、減息穩經濟│力度過大令人民幣貶值壓力增？
2022/04/19
降準、減息穩經濟│力度過大令人民幣貶值壓力增？
【復活節選股】超高息兼股價強勢 買中國神華（01088）可「財息兼收」
2022/04/18
【復活節選股】超高息兼股價強勢 買中國神華（01088）可「財息兼收」
《十四五》國策催谷軟件發展 中軟（00354）估值低、走勢突破在望
2022/04/18
《十四五》國策催谷軟件發展 中軟（00354）估值低、走勢突破在望
本地銀行股部署時機到 中銀香港（02388）可博兩成升幅
2022/04/18
本地銀行股部署時機到 中銀香港（02388）可博兩成升幅
指數 民企內房股 新經濟 騰訊 布蘭特期油 加息 美國 道瓊斯工業平均指數 CPI 業績公布

上一篇文章

【恒指夜期+北水】北水轉走資18億　近7億沽港交所　恒指夜期升99點（不斷更新）

下一篇文章

高息股│中移動（00941）息率近8厘　具回購概念+防守性高值得跟進
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】恒生指數跌83點　中海外、潤地跌6%　招行再跌近半成破底（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌83點　中海外、潤地跌6%　招行再跌近半成破底（不斷更新）
【連花清瘟】以嶺藥業否認「連花清瘟」研發過程僅15日、正進行新冠雙盲研究　王思聰醫藥平台狙擊、股價一周跌逾25%
【連花清瘟】以嶺藥業否認「連花清瘟」研發過程僅15日、正進行新冠雙盲研究　王思聰醫藥平台狙擊、股價一周跌逾25%
【恒指ADR+夜期】夜期跌9點　阿里美團ADR倒升0.2%（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】夜期跌9點　阿里美團ADR倒升0.2%（不斷更新）
【NFLX】Netflix俄羅斯70萬用戶清零、上季付費用戶意外跌20萬　盤前即跌25%、預告兩大方向救急
【NFLX】Netflix俄羅斯70萬用戶清零、上季付費用戶意外跌20萬　盤前即跌25%、預告兩大方向救急
【美股期貨】道指期貨跌12點　納指期貨跌0.7%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌12點　納指期貨跌0.7%（不斷更新）
【ET開市直擊】美股大漲利港股今早氣氛 招行挫一成跌夠未？（附time code）
【ET開市直擊】美股大漲利港股今早氣氛 招行挫一成跌夠未？（附time code）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款