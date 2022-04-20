蒙牛乳業（02319）股價走勢好轉 孫運喜話你知支持、阻力位 股市 18:55 2022/04/20 分享： 分享： 蒙牛乳業 （02319） 股價今日表現堅挺，逆市升逾3%，收市報43.1元。《iMoney》主編孫運喜（Ricky）指，蒙牛股價技術走勢有轉好跡象，要留意哪些價位【按此】。跟手睇埋孫運喜今日潛力股推介：載通 （00062） 重溫《ET講股通》足本版－附Time code【按此】 速睇其他焦點股買賣策略：【按此】 追加：晉達特約：危機再加轉機 天然資源投資新格局重溫《ET財智Talk》 欄名 : 3分鐘睇股 最新專欄文章 更多 高息股│中移動（00941）息率近8厘 具回購概念+防守性高值得跟進 今日 高息股│中移動（00941）息率近8厘 具回購概念+防守性高值得跟進 降準、減息穩經濟│力度過大令人民幣貶值壓力增？ 2022/04/19 降準、減息穩經濟│力度過大令人民幣貶值壓力增？ 【復活節選股】超高息兼股價強勢 買中國神華（01088）可「財息兼收」 2022/04/18 【復活節選股】超高息兼股價強勢 買中國神華（01088）可「財息兼收」 《十四五》國策催谷軟件發展 中軟（00354）估值低、走勢突破在望 2022/04/18 《十四五》國策催谷軟件發展 中軟（00354）估值低、走勢突破在望 本地銀行股部署時機到 中銀香港（02388）可博兩成升幅 2022/04/18 本地銀行股部署時機到 中銀香港（02388）可博兩成升幅 指數 民企內房股 新經濟 騰訊 布蘭特期油 加息 美國 道瓊斯工業平均指數 CPI 業績公布