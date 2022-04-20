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【太空科技】科幻片不再科幻　NASA以全像投影技術為太空人診症

科技 18:44 2022/04/20

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美國太空總署（NASA）嘗試讓地球上的醫生，以全像投影技術（holoportation）將其投影在太空艙內，為太空人進行遙距診症。（ESA）

科幻電影中的情節終於成為為現實！美國太空總署（NASA）嘗試讓地球上的醫生，以全像投影技術（holoportation）將其投影在太空艙內，為太空人進行遙距診症。

【太空安全】太空碎片或損害衛星 美國不再進行反衛星飛彈測試
 
美國太空總署早前表示，在去年10月，署方的外科醫生Josef Schmid和Aexa Aerospace行政總裁Fernando De La Pena Llaca，首次從地球以全像投影技術把人類影像傳送至太空。NASA利用微的Hololens Kinect攝影機，配搭內置的Aexa客製化軟件的電腦，讓國際太空站中央出現醫生的全像投影，與歐洲太空總署的太空人Thomas Pesque對話。

【航天科技】Elon Musk 旗下SpaceX Crew Dragon太空艙停產 集中資源研發Starship
 
Schmid表示，該技術能即時重建、壓縮、傳輸高質素的3D人像到各地。結合混合實境裝置HoloLens後，遠在他方的人就如親臨現場，使用者能和對方聊天互動。Schmid指，這讓相距千里的人們有了新的互動方式。
 
美國太空總署計劃將進一步使用該技術，透過此種方式召開醫療會議、家族會議等，並讓貴賓能探訪太空站、會晤太空人。

【SpaceX】可重複使用火箭Starship 有望5月啟動首次軌道飛行

責任編輯：廖淑瑩

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