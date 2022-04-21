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【英國王室】梅根貴婦造型出巡海牙 日使10萬置裝（多圖）

環球社會熱點 08:05 2022/04/21

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英國哈里王子與夫人梅根飛往荷蘭，出席殘疾軍事人運動會Invictus Games，而梅根的貴婦造型成為媒體焦點。英媒盤點梅根在短短3日行程之間，最少換上7套一線名牌服飾，總值逾3.8萬英鎊（38.8萬港元），不少更是首次公開穿著。

哈里梅根秘密探英女王 被指非純粹探親？ 【下一頁】

梅根（Meghan Markle）在為期3日的海牙之旅以7個時尚造型露面，外媒盤點她所有衣著，發現梅根似乎最愛Valentino服裝及Cartier首飾，幾乎每次活動都能發現這兩個牌子的蹤影。

梅根與哈里（Prince Harry）抵達海牙當日，她以一身價值3,200英鎊（約3.27萬港元）的Valentino純白色套裝亮相，配以同色系、價值2,200英鎊（2.24萬港元）的Valentino手袋，全白造型整體感覺俐落年輕。再加上Cartier頸鏈等首飾，外媒估計梅根首日的打扮已總值逾6,500英鎊（6.6萬港元）。

翌日早上，梅根哈里和運動員見面。梅根身穿價值逾4,200英鎊（4.29萬港元）的Ralph Lauren Collection外套、配Max Mara長褲及價值逾1,150英鎊（1.18萬港元）的袋。連同鞋及首飾，梅根一身行頭料要近5,700英鎊（約5.9萬港元）

同日下午，梅根換上一身輕便服飾出席汽車品牌Jaguar Land Rover招待會。她身穿Celine外套配同品牌手袋及眼鏡，襯Chanel平底鞋。若不計她經常配戴的Cartier飾物，估計這身造型要價超過5,600英鎊（5.7萬港元）。

梅根3日海牙之旅衣著

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梅根在晚上的開幕典禮以連身褲造型亮相，感覺端莊優雅。她首次配戴的Cartier頸鏈相當吸晴，價值1.28萬英鎊（13萬港元），亦是她此行最昂貴的行頭。

她在最後一日早上身穿Brandon Maxwell長外套、配以Valentino眼鏡，與哈里觀賞運動會首日賽事。梅根中午與當地兒童會面，打扮變得樸實輕便；晚上則身穿Valentino白色連身裙，以淡妝出席活動。

外媒估計，梅根3日荷蘭之旅的盛裝打扮，未計及她曾穿著的服飾在內，估計已花費近3.8萬英鎊（38.8萬港元）。

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責任編輯：郭麗明

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