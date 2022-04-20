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【REITs】陽光房地產物業組合續租租金維持負增長　整體現行租金降至45.8元

股市 17:35 2022/04/20

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【REITs】陽光房地產物業組合續租租金維持負增長　整體現行租金降至45.8元

陽光房地產基金 （00435） 公布截至3月底止第三季營運數據，整體現行租金減少0.65%至每平方呎45.8元，反映營商環境仍充滿挑戰，寫字樓及零售物業組合分別錄得7.6%及7%的續租租金負增長。

物業組合租用率較去年底微升0.5個百分點至95%，其中寫字樓物業租用率升1個百分點至94.3%，零售物業租用率則降至96.6%。

大新金融中心租用率91.4%

上水中心購物商場租用率微升至94.8%，現行租金降至100.2元，新都城一期物業租用率降至98%，現行租金略降至55.1元。

寫字樓物業方面，大新金融中心租用率91.4%，現行租金42.9元。上環Strand 50租用率改善3個百分點至97.7%，現行租金32.3元。九龍區方面，隨美容業相關租戶相繼進駐，豐怡中心租用率回升14個百分點至80.4%，惟鑒於疫情持續，其空置單位之空租期將較預期為長。

相關文章：【高息房託】陽光房地產基金分派12.2仙 股息率5.8厘

相關文章：【Reits】順豐房託首季出租率將升至97.3%　CEO：正與順豐洽商數個收購項目

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港股 房地產基金 REITS 商場 商廈 陽光房地產基金（00435）

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