【烏克蘭戰爭】英軍前司令：北約未準備好與俄開戰

俄羅斯政府曾指控北約是為侵略而設的組織，早前更威脅一旦瑞典與芬蘭加入北約，俄羅斯將採取行動應對。英國前三軍聯合司令部司令巴倫斯出席英國國會聽證會時，警告北約現階段尚未準備好與俄羅斯開戰。

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巴倫斯（Richard Barrons）周二（19日）出席英國國會下議院國防委員會聽證會，期間被問到北約到何時會面臨別無選擇、只能與俄羅斯開戰的局面。

他表示如果俄軍能夠扭轉局勢對烏克蘭更大範圍構成威脅，而非僅針對目前的烏克蘭東部地區，屆時北約就需要作出行動。

他認為假如北約已經做好一切準備，並按所需速度採取行動將有利北約的戰情，但他認為北約目前並未準備好與俄羅斯開戰。

巴倫斯指假如烏克蘭戰爭發生任何情況，都會導致俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）出於私心將戰爭擴大至北約地區，就會觸發北約其他成員國保衛遭攻擊的成員國。

他更稱大家傾向避免北約與俄羅斯開戰的主要原因是北約尚未做好準備，但指北約應為此感到羞恥。

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北約6月將會西班牙馬德里舉行峰會。巴倫斯認為峰會的優先事項應為，在軍事能力方面重置與俄羅斯的力量平衡，讓俄方不再認為可設定和北約辯論的條件。

他認為建立軍隊固然很重要，但如果將部隊和軍備部署到北約的正確地區才是至關重要。

委員會主席埃爾伍德（Tobias Ellwood）詢問巴倫斯，英國是否擁有必要的防禦系統，確保俄羅斯發動襲擊時可作防衛。而巴倫斯則明確表示沒有，更稱英國社會很少人考慮過假如俄羅斯出動巡航導彈攻擊英國，英國可能面臨哪些後果。

巴倫斯甚至表示，如果英國被要求保衛另一個北約國家抵抗俄羅斯，他預計俄羅斯空軍能夠在大約一周內摧毀英軍，建議英國仿效德國增加國防開支。

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責任編輯：鄭錦玲