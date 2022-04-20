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【中國經濟】瑞士寶盛下調中國第二季經濟增長至4.1%　料防疫對4月經濟影響更明顯

股市 17:33 2022/04/20

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瑞士寶盛下調中國第二季經濟增長至4.1%　料防疫對4月經濟影響更明顯

內地日前公布第一季度經濟增長4.8%，瑞士寶盛私人銀行經濟師Sophie Altermatt表示，中國第一季度的經濟增長較預期強勁，雖然新一波疫情在三月已經爆發，但預計內地防控疫情措施對經濟活動的影響會在四月體現，雖然政府其後出台一系列政策以緩解影響，但似乎未能令經濟有可持續性的爆發增長，因此決定下調第二季度的增長預測至4.1%，維持全年增長預測4.7%不變。

Sophie Altermatt表示，內地是次新冠疫情的爆發，國內消費板塊首當其衝，零售、進口以及服務行業的經營活動受影響。她預計，針對經濟活動的負面影響在4月份會更加明顯，而若疫情爆發受控，本地的防疫防控措施能夠在未來數星期內放鬆，預計經濟活動能夠在5月逐漸返回常態。

中國人民銀行早前宣佈降準0.25個百分點，另一邊廂亦指導金融機構加快信貸投放、對企業實施減稅等優惠措施。不過，Sophie Altermatt認為，人行以及內地政府是次的政策舉措，似乎仍著眼於依靠基建投資和出口拉動經濟增長，而非將著重點放在刺激私人消費上，因此預計雖然有相關支持政策出台，有助緩解負面的經濟影響，但對經濟產生重要推動的作用有限。

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