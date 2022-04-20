【投資心理學】NFT泡沫化? 去年NFT拍賣價290萬今日只值227元 原來關博傻理論事

相信如果有留意NFT投資的讀者，最近都應該有關注「Twitter創辦人Jack Dorsey 第一條twitter NFT」拍賣，原本預計成交價達4,800萬的NFT拍賣，最終最高出價只有227美元。此事反映了NFT投資背後的危與機，也與投資學中的博傻理論有關。NFT投資本身已經是一項新式和風險較高的投資，此文希望令讀者在投資前要先考慮清楚。

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第一則Twitter

在去年5月，Twitter創辦人Jack Dorsey出售其首條Twitter貼文NFT，最終由虛擬貨幣投資者 Sina Estavi以290萬美元成功拍得NFT，他向《福布斯》稱，由於 NFT 的獨特性以及與 Twitter 等有價值的公司的關聯，因此他願意支付瞭如此高的費用。在上月，Sina Estavi決定再次拍賣，原本預計將以4,800萬美元拍出，但最終只有人願意出227美元購買，比當日購買價下跌超過99.9%。

博傻理論

博傻理論(greater fool theory)是指一項資產是由人們的預期所決定，如果預計日後會有升值的潛力，即使現時該資產非常昂貴，仍會購買。其價格只是取決於買家的心理而非資產本身的價值，因此只要有下一位買家願意「接棒」，自己即使買貴了也不需要擔心，而最終未能再找下一個買家轉手的人則被稱為「最大的笨蛋」。

NFT市場自2021年3月開始進入一個「炒賣的市場」，Opensea的月銷售額由去年1月的800萬美元，升至接近1.5億美元，當中便出現了Sina Estavi以天價290萬美元買入Dorsey的NFT，由他預計可以4,800萬美元再轉售可見他是「博傻理論」的信奉者，雖然Dorsey的首則貼文可能當歷史的意義，也本身是有名人效應，但290萬美元簡直是一個不可能的價錢，因為擁有一個NFT對於實則的生活並無任何用處。

供與需

正如前面提及，NFT與實物投資的分別是對於現實生活中的影響，如果同樣以290萬美元買入一個住宅，起碼買家都可以用作自住或出租，但擁有Jack Dorsey的NFT，實際上連與他會面的機會都沒有。在經濟學中，所有商品和貨幣都取決於供應與需求，當日拍賣的時候，正是NFT最狂熱的時候，由於NFT擁有「非同質化」的特性，因此在超額需求下，出現溢價的情況、當今日相對冷靜的環境，需求減少的情況下，令價格大幅下降。

投資NFT宜小心

如果以虛擬資產作為資產管理的其中一小部分，理論上都可以達到分散風險的作用。但由於NFT具有太多不確定性，例如本身變現能力不高 (需要在Opensea拍賣) 、沒有內在價值、而且愈出愈多的情況下，作為投資者更應該謹選NFT項目。而且相信經過今次的事件，可能都有不少投資者都反思NFT投資的價值，避免用溢價去購買NFT。

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記者：陳佳恩