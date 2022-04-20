  • 24°C
香港時間 : 2022420日 (三) 17:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【投資心理學】NFT泡沫化? 去年NFT拍賣價290萬今日只值227元 原來關博傻理論事

理財智慧 17:29 2022/04/20

分享：

分享：

相信如果有留意NFT投資的讀者，最近都應該有關注「Twitter創辦人Jack Dorsey 第一條twitter NFT」拍賣，原本預計成交價達4,800萬的NFT拍賣，最終最高出價只有227美元。此事反映了NFT投資背後的危與機，也與投資學中的博傻理論有關。NFT投資本身已經是一項新式和風險較高的投資，此文希望令讀者在投資前要先考慮清楚。

同場加映:【青姐話】二次尋底 有幾難睇？

第一則Twitter

在去年5月，Twitter創辦人Jack Dorsey出售其首條Twitter貼文NFT，最終由虛擬貨幣投資者 Sina Estavi以290萬美元成功拍得NFT，他向《福布斯》稱，由於 NFT 的獨特性以及與 Twitter 等有價值的公司的關聯，因此他願意支付瞭如此高的費用。在上月，Sina Estavi決定再次拍賣，原本預計將以4,800萬美元拍出，但最終只有人願意出227美元購買，比當日購買價下跌超過99.9%。

博傻理論

博傻理論(greater fool theory)是指一項資產是由人們的預期所決定，如果預計日後會有升值的潛力，即使現時該資產非常昂貴，仍會購買。其價格只是取決於買家的心理而非資產本身的價值，因此只要有下一位買家願意「接棒」，自己即使買貴了也不需要擔心，而最終未能再找下一個買家轉手的人則被稱為「最大的笨蛋」。

NFT市場自2021年3月開始進入一個「炒賣的市場」，Opensea的月銷售額由去年1月的800萬美元，升至接近1.5億美元，當中便出現了Sina Estavi以天價290萬美元買入Dorsey的NFT，由他預計可以4,800萬美元再轉售可見他是「博傻理論」的信奉者，雖然Dorsey的首則貼文可能當歷史的意義，也本身是有名人效應，但290萬美元簡直是一個不可能的價錢，因為擁有一個NFT對於實則的生活並無任何用處。

供與需

正如前面提及，NFT與實物投資的分別是對於現實生活中的影響，如果同樣以290萬美元買入一個住宅，起碼買家都可以用作自住或出租，但擁有Jack Dorsey的NFT，實際上連與他會面的機會都沒有。在經濟學中，所有商品和貨幣都取決於供應與需求，當日拍賣的時候，正是NFT最狂熱的時候，由於NFT擁有「非同質化」的特性，因此在超額需求下，出現溢價的情況、當今日相對冷靜的環境，需求減少的情況下，令價格大幅下降。

投資NFT宜小心

如果以虛擬資產作為資產管理的其中一小部分，理論上都可以達到分散風險的作用。但由於NFT具有太多不確定性，例如本身變現能力不高 (需要在Opensea拍賣) 、沒有內在價值、而且愈出愈多的情況下，作為投資者更應該謹選NFT項目。而且相信經過今次的事件，可能都有不少投資者都反思NFT投資的價值，避免用溢價去購買NFT。

同場加映:【溫股知新】虎年暫時仲係苦 剖析基建消費股

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳佳恩

 

 

開啟hket App，閱讀全文
NFT 虛擬貨幣 經濟 拍賣 俄羅斯盧布 Twitter 美元

上一篇文章

【職場熱話】首日上班未有安排簽約 數日後卻慘被解僱 打工仔遇伏工感不滿

下一篇文章

【疫下支援】微軟推本地企業支援計劃 資助最高達7.8萬元 6月30日截止
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴9988】高鑫發盈警 料去年度虧損最多9.5億人幣
【阿里巴巴9988】高鑫發盈警 料去年度虧損最多9.5億人幣
【康復者平台】康復者登記平台今日起啟用 康復者可下載康復紀錄二維碼
【康復者平台】康復者登記平台今日起啟用 康復者可下載康復紀錄二維碼
【玩樂好去處】免費任玩近2萬呎空間 旺角MOKO親子遊樂設施於本月21日重開 入內文睇點入場玩
【玩樂好去處】免費任玩近2萬呎空間 旺角MOKO親子遊樂設施於本月21日重開 入內文睇點入場玩
【放假好去處】天際100本周四重開 11周年推11元入場優惠 生日月份可免費入場
【放假好去處】天際100本周四重開 11周年推11元入場優惠 生日月份可免費入場
【姜濤代言Darlie 好來】 姜濤拍牙膏廣告展現正能量笑容 姜糖儲閃卡、打卡熱點宣傳攻勢陸續來
【姜濤代言Darlie 好來】 姜濤拍牙膏廣告展現正能量笑容 姜糖儲閃卡、打卡熱點宣傳攻勢陸續來
【日圓貶值】日圓連跌創20年低 兌港元再跌至6.11算
【日圓貶值】日圓連跌創20年低 兌港元再跌至6.11算
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款