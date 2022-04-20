【消費券2022】餐廳信心指數出爐 本地餐廳看好消費券刺激生意 六成料下季收入增加

戶戶送公布2022年第一季「餐廳信心指數」的調查結果，而堂食限制本周四（21日）正式放寬，加上政府於本月7日發放新一輪消費券，食肆預期可令生意稍為恢復，59%受訪餐廳認為第二季度收入或會增加。

第五波疫情期間，香港政府進一步收緊堂食限制，本地餐廳對餐飲業前景仍然傾向悲觀。受訪餐廳對整體業績的滿意度平均為5.3/10，較2021年第四季下降0.1。83%受訪餐廳表示，第五波疫情期間，食品價格上升，加上清潔及消毒等其他開支，導致餐廳的營運成本有所增加。然而，78%受訪餐廳指第五波疫情期間未獲租金下調或豁免，而10%甚至面臨加租。

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堂食限制措施放寬在即，加上消費券計劃的推出，逾八成受訪餐廳相信，第二季社交距離措施逐步放寬，將為餐飲業帶來「一定幫助」或「很大幫助」。59%受訪餐廳認為4月發放的消費券「有可能」或「很有可能」增加其第二季度收入，而有計劃推出消費券相關的堂食及外賣優惠的餐廳亦佔59%。

調查於3月29日至4月10日進行。而由於消費券有望刺激營業額，加上將於明日（21日）起放寬堂食限制，34%受訪餐廳對業界前景感到稍微樂觀，較上一季上升超過7%。此外，32%受訪餐廳表示對整體經濟環境有信心，高於上一季的27%。

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責任編輯：龍紀瑩