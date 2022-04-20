▲ 【ESG】國泰航空設企業可持續航空燃油計劃 滙豐友邦等為創始客戶

國泰航空 （00293） 公布，成立亞洲首個主要的先導「企業可持續航空燃油計劃」，為企業客戶減少商務旅遊或航空貨運的碳足跡，國泰航班會率先在香港國際機場使用可持續航空燃油。據國泰航空公告，計劃所用的可持續航空燃料以廢棄食用油及動物脂肪製成，供應商為中國石油 （00857） 和蜆殼公司。

國泰航空公布8家創始客戶，當中包括友邦保險 （01299） 、滙豐 （00005） 、渣打銀行 （02888） 、太古 （00019） 、香港機場管理局、DHL全球貨運物流、近鐵國際貨運、羅兵咸永道。

國泰航空指，相關企業透過支持航空運輸業使用可持續航空燃油，促進更廣泛應用可再生能源，致力減少商務旅遊或航空貨運活動對氣候的影響。

國泰：2030年10%用油來自可持續航空燃油

國泰航空行政總裁鄧健榮稱，除了創始客戶，不少企業都有意加入，重申國泰承諾2030年時總燃油消耗中，約10%使用可持續航空燃油，高興在政府部門及燃油供應商支持下，實現於香港國際機場使用可持續航空燃油。

計劃所用的可持續航空燃油會通過現有的一般航空燃料加油基建設施，為未來於香港國際機場持續恒常供應可持續航空燃油提供參考。

滙豐香港區行政總裁林慧虹稱，高興獲得國泰航空的邀請，共同推動香港成為粵港澳大灣區以至亞洲的可持續航空樞紐。滙豐會在透過3方面為碳中和出力，包括：1）融資支援客戶減碳、2）加快創新、推動大型氣候變化方案，積極建立全球合作夥伴，確保相關投資能夠用於真正可持續的項目、3）2030年或之前，將滙豐業務及供應鏈達到淨零碳排放。

國泰航空企業可持續航空燃 油 計劃詳情

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