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烏克蘭富豪見新建豪宅遭俄軍佔領 叫烏軍炸毀屋企

環球社會熱點 17:33 2022/04/20

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俄羅斯入侵烏克蘭後，大批烏克蘭民眾逃離家園。一名烏克蘭富豪逃至鄰國波蘭後，透過家居攝影鏡頭發現俄羅斯士兵佔據其新建豪宅後，更在豪宅安置火箭發射系統。這名富豪隨後向烏克蘭軍方通報其豪宅位置，並要求軍方將豪宅炸毀。

俄防長斥西方供烏武器 為拖長戰事  【下一頁】

現年39歲的IT公司TransInvestService行政總裁斯塔夫尼采爾（Andrey Stavnitser）接受英媒採訪，透露其新建豪宅位於烏克蘭首都基輔附近。他在俄烏開戰時離開烏克蘭飛往波蘭，留低數名保安團隊成員看守豪宅。

俄軍入侵基輔地區後闖入斯塔夫尼采爾的豪宅，並摧毀屋內大部分家居攝影鏡頭，僅有一個小型鏡頭未遭到破壞。

    點擊圖片放大
    +2

斯塔夫尼采爾表示，他透過小型鏡頭看到俄軍佔領其豪宅的完整過程，得悉留下看守豪宅的員工被脫光衣服、取走電話及接受審訊後，再被帶入樹林。俄軍在屋內尋找帶有納粹信息的物件，顯然未有任何發現。

斯塔夫尼采爾更指俄軍四周搶劫，將搜刮得到的物品，如iPad及電腦等他人財物帶回豪宅。

馬里烏波爾烏軍拒降 西方承諾增軍援 【下一頁】

斯塔夫尼采爾表示俄軍在豪宅內四處遊蕩，他對此感到十分厭惡。他上月更發現，俄軍將軍備放置在他家。他經估算後發現豪宅內停有12輛軍車，俄軍更在豪宅放置射程達40公里的火箭發射系統。斯塔夫尼采爾指，基本可以肯定俄軍是從他的豪宅發射火箭襲擊基輔。

斯塔夫尼采爾表示，他其後向烏軍通報，要求烏克蘭軍方將自己的豪宅炸毀。烏克蘭軍方應要求將豪宅炸毀後，他亦在Facebook上分享了一張俄軍軍車被毀圖片。他強調，正盡一切可能協助烏克蘭取得抗戰勝利。

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責任編輯：李俊儀

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