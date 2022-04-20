【疫下支援】微軟推本地企業支援計劃 資助最高達7.8萬元 6月30日截止

新冠疫情嚴重打擊中小企，數碼轉型過程亦變得困難。微軟香港對此宣布推出「Yes, We Can!」企業支援計劃，向企業提供高達1萬美元（約7.8萬元）的資助，以及多項數碼轉型服務。微軟亦會聯同多個合作夥伴，提供各種完善營運、成就員工、加強顧客互動及產品服務轉型等解決方案優惠及業務支援，協助他們提高生產力及簡化業務流程，渡過難關。

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微軟指出，疫情大幅改變消費及工作模式，企業需要儘快啟動數碼轉型，以適應社會變遷。然而，中小企受疫情打擊甚大，因此在數碼轉型過程中變得困難。隨著第五波疫情漸趨緩和，社交距離限制的放寬，經濟可望逐步恢復，企業是時候重整策略，開創數碼轉型新格局。

「Yes, We Can!」計劃將由即日起至2022年6月30日接受企業申請，以先到先得方式處理。名額有限，額滿即止。支援範疇如下：

高達一萬美元資助：支援企業尋求數碼諮詢及匯聚多方合作伙伴，確保轉型。 合作伙伴轉介：匯聚多方合作伙伴，確保各行各業找到合適解決方案。 概念證明 (POC)：提供全新概念上的研發、技術支援及實踐。 合作夥伴優惠：由微軟認證的合作夥伴，提供各種解決方案優惠。 培訓支援：提供免費的最新數碼技能課程及資源。

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責任編輯：嚴浩文