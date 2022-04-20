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【網絡安全】用戶小心！假冒Windows 11網站出現隨時盜取個人資料

科技 17:27 2022/04/20

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網絡安全公司CloudSEK近日發現一個新型惡意軟件活動，看起來與微軟官方網站十分相似。

自Windows 11推出以來，一直不斷有各種欺騙用戶下載惡意Windows 11的安裝程序。最近有網絡安全公司發現，一個含有新型惡意軟件Inno Stealer的假冒Windows 11網站，可隨時盜取用戶個人資料。

【金融欺詐】美國特勤局：自2015截獲約值8億港元加密貨幣非法活動
 
網絡安全公司CloudSEK近日發現一個新型惡意軟件活動，看起來與微軟官方網站十分相似，而網站名稱是：windows11-upgrade11[.com]。CloudSEK表示，用戶下載受感染的ISO檔案後，其會收集瀏覽器的Cookie及儲存的憑據、加密貨幣錢包中的數據以及文件系統中的數據，而Chrome、Edge、Opera也成為目標瀏覽器。
 
CloudSEK建議，用戶應避免從不明來源下載ISO文件，最好從Windows 10控制版面中執行主要的操作系統升級或直接在官方來源獲取安裝檔案。

【黑客鎖定烏克蘭】烏克蘭成功阻截俄方網絡攻擊 發現新型惡意軟件

【iOS App】App Store免費App成糖衣毒藥 終需付費才可享用功能

責任編輯：廖淑瑩

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