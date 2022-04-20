【芯片大戰】光刻機供應商ASML首季業績勝預期　料2024年緩解目前積壓訂單　盤前升逾6%

▲ 【芯片大戰】光刻機供應商ASML首季業績勝預期 預訂量保持強勁

光刻機供應商ASML（阿斯麥公司）（美：ASML）首季銷售額為35.34億歐元，好過市場預期的35.1億歐元；淨利潤為 6.95 億歐元，每股基本收益爲1.73歐元，好過市場預期的1.68歐元。

ASML 美股盤前現升6.43%，報657美元。

ASML 表示，全球半導體短缺的情況下，隨著客戶爭相增加產能，預訂量仍然保持強勁。ASML 預料，2024 年才能趕上目前的積壓訂單，正在採取措施縮短交貨時間並提高生產力。

ASML料次季銷售額最多53 億歐元

ASML 預計次季銷售額約51億至53 億歐元，毛利率介乎49%至50%，研發成本約7.9億歐元，銷售和管理成本約爲2.2億歐元；全年銷售額增長 20% 的預測保持不變。

基於芯片需求結構性增長，ASML預計到2030年均銷售額將增長11%。ASML首席財務官 Roger Dassen補充，全年毛利率可能接近 52%，而非1 月份時所預測的 53%，部分原因是勞動力、運輸、能源和成本增加。

ASML：已收到下一代光刻機EUV High NA訂單

Dassen 表示，ASML已收到多份下一代光刻機EUV High NA訂單，該機器仍在開發中。他補充說，此類客戶中首次出現內存芯片製造商。ASML 的最大客戶是台積電（美：TSM）、三星和英特爾（Intel，美：INTC）。

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