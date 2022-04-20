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【影視串流】Netflix訂閱用戶數10年來首跌 本季度流失20萬用戶 最快明年打擊帳戶共享

理財智慧 16:51 2022/04/20

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Netflix訂閱用戶人數10年來首次下降。本季訂閱用戶流失20萬。Netflix最快或明年在全球打擊帳戶共享，以及計劃在未來的一到兩年間，研究推出較低價、帶有廣告的串流服務。

Netflix曾預料第一季度淨訂閱用戶將增加250萬，分析甚至預期增加270萬，至於去年同期訂閱用戶增加398萬。Netflix並警告情況本季將會持續，預計第二季度付費用戶將減少200萬。Netflix季度收入78.7億美元，低於預期的79.36億美元，每股收益3.53美元，高於預期的2.89美元。Netflix亦指，由於暫停俄羅斯的服務，導致俄羅斯70萬名付費用戶流失，若撇除相關原因的影響，首季付費訂閱用戶理為淨增50萬。

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另外，Netflix估計，除2.2億付費訂閱家庭外，另有逾1億家庭透過帳戶共享觀看。Netflix希望那些使用共享密碼的家庭付費觀看，因此於今年年初時，開始在智利、哥斯達黎加、秘魯試行打擊帳戶共享。對於未來Netflix如何在全球打擊帳戶共享行為，Netflix沒有透露實際計劃，只表示最快在2023年可能就有行動。

面對串流媒體致競爭激烈，一直反對播放廣告的Netflix行政總裁希仕廷（Reed Hastings）則表示，計劃在未來的一到兩年間，研究推出較低價、帶有廣告的串流服務。他指，推出置入廣告的低價方案十分合理，公司對串流服務加入廣告持開放態度。

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責任編輯：龍紀瑩

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