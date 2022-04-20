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【電動車電池】電動車需求大增　Rivian警告：電池短缺將較芯片荒嚴重

科技 18:00 2022/04/20

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除了車用芯片短缺外，美國電動車生產商Rivian行政總裁RJ Scaringe警告，現時電動車電池供需失衡，未來20年電池短缺情況遠比芯片荒嚴重，全球將面臨電池短缺問題。（法新社圖片）

俄烏戰事持續，全球油價大漲導致電動車需求攀升速度超乎預期。除了車用芯片短缺外，美國電動車生產商Rivian行政總裁RJ Scaringe警告，現時電動車電池供需失衡，未來20年電池短缺情況遠比芯片荒嚴重，全球將面臨電池短缺問題。

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據路透社報道，RJ Scaringe表示大部分電動車用電池供應鏈尚未建成，從原材料開採到加工，再到製造電池本身，短缺將無處不在。因此目前電動車電池產能不到十年後需求的10%，足夠電池供應會成為最大阻礙之一，並對未來幾年的銷售業務構成嚴重挑戰。

Scaringe續指，若情況持續，將會導致民眾大規模過度購買和囤積，使電動車產業繼續陷入困境，令情況變得更糟。

建自家電池廠　進行內部開發解「電池荒」

對此，Scaringe表示Rivian會確保車用電池策略多元化，除了加強與不同電池供應商的合作外，亦有意會在內部開發和製造電池，從而建立自家電池廠，以便維持供應與穩定價格。

【電動車】日產汽車擬2028年推出　首款配備固態電池電動車

責任編輯：黃顯晴

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