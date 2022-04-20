錦上路站柏瓏I首批168伙　一房入場價607.99萬起　折實平均呎價17,608元

由信置、嘉華、中國海外及港鐵合作發展的錦上路站新盤項目柏瓏I，今公布首張價單，首批涉及168伙，折實入場價607.99萬元起。

柏瓏I首張價單詳情

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柏瓏I首批168伙單位，戶型包括52伙一房、98伙兩房及18伙三房單位，價單定價由723萬至1,666萬元，價單呎價由19,057至22,624元。以最高折扣16%計，整批折實由607.9萬元起，至最貴1,399.44萬元，折實呎價則由16,008至19,004元不等，折實平均呎價為17,608元。今批入場單位為1期第2座1樓B2室，單位實用面積354平方呎，屬一房間隔，折實售價607.99萬元，折實呎價為17,175元。

示範單位︰

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中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，柏瓏I折實平均呎價17608元，對比元朗同區鐵路盤有一成折讓，對比屯馬綫鐵路盤有兩成折讓，開價屬克制，相信已考慮疫情因素，發展商務求以優惠價起動市場。他續指，柏瓏I位處錦上路站及北部都會區樞紐地利，享屯馬綫及未來北環綫交匯的超級站優勢，龐大的交通網絡，輕易接通北部都會區及大灣區，加上毗鄰未來香港矽谷——新田科技城，創科發展潛力龐大，帶動項目的升值潛力，自住及投資同具優勢，料受用家及投資客捧場。陳永傑又表示，根據以往的疫後經驗，樓市反彈初期推售的新盤訂價相對克制，是買家的入市時機，愈早買愈平，料柏瓏I將掀起搶購潮，首批單位可沽清，加推單位亦具3-5%加價空間。

資料顯示，柏瓏I位於錦河路29號，為港鐵錦上路站上蓋發展項目，由4座大樓組成，共提供715伙單位，實用面積介乎339至769平方呎，戶型設一房至三房間隔，預計關鍵日期為2024年10月。

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