【新冠口服藥】歌禮製藥CEO：自主研發ASC11有望成最佳新冠口服藥　料最快明年上半年上市

▲ 歌禮製藥CEO：自主研發ASC11有望成最佳新冠口服藥 料最快明年上半年上市

歌禮製藥 （01672） 宣佈旗下自主研發的ASC11口服小分子候選藥物，有望成為治療新冠肺炎的有效藥物。歌禮製藥董事會主席兼CEO吳勁梓表示，ASC11對新冠病毒不同的變異株均保持活性，抗病毒活性較輝瑞（美：PFE）奈瑪特韋等口服藥更高，有望成為同類新冠藥物中的最佳藥品。

歌禮製藥今日平收，報4.69元，成交額5872.16萬元。

吳勁梓在接受訪問時表示，因新冠口服藥的臨床試驗僅需要5日用藥，因此臨床試驗的進度會較快，公司預計在今年底完成在健康受試者中的I期臨床試驗，明年初開啟關鍵性驗證療效的III期臨床試驗，需時約5個月，計劃入組1800個新冠病人，最快明年第二季度末就可以上市。

內地有藥企早前已公佈，新冠口服藥的臨床試驗已經進入III期階段。他指，雖然ASC11新冠口服藥的臨床試驗較一些國內企業的晚一點，但相信藥品上市的時間差距會控制在三至六個月內。以他個人見解，內地病毒流行病的出現是「一波一波的」，病毒不會馬上絕跡，因此相信只要公司的新冠藥物能夠成功上市，仍然會有市場。

吳勁梓又指，目前公司針對ASC11藥物的研究及試驗是全球多中心臨床試驗，但會以中國市場作為主戰場。而內地市場目前僅得輝瑞的新冠口服藥獲批上市，未有其他國產藥物，因此相信產品在明年中上市時仍有市場，不過目前就銷售指引以及定價等則較難預計。

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