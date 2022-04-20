▲ 【第五波疫情】環聯研究：兩成受訪港人稱遭減薪 近三成消費者料無法全額繳付賬單或償還貸款

環聯（美：TRU）發布今年第一季的全球消費者脈搏研究報告，其中有關研究於今年2月14日至23日期間訪問了1088名本港消費者，結果明確反映出第五波疫情下，進一步收緊的社交距離措施對商界及中小企業的生意造成影響，甚至導致部分企業結業。66%受訪者的家庭收入在過去三個月維持不變或下降；58%受訪者預計此情況會在未來12個月持續。

研究結果顯示，21%受訪者表示遭到減薪，12%受訪者表示自己或有家人失業。此外，18%受訪者表示工作時數被減少；自己或有家人被要求停薪留職的受訪者由去年第四季的10%，增至15%。

無法全額繳付賬單或償還貸款比率增5個百分點

在充滿挑戰的市場環境下，27%消費者預計無法全額繳付賬單或償還貸款，較上季增加5個百分點，與過去多輪調查呈現相反趨勢。而在表示無法履行財務責任的受訪者中，打算利用信貸處理帳項的人數持續上升，而計劃動用儲蓄的人數則減少（37%，較2021年第四季減少5個百分點，較第三季減少8個百分點）；向親友借錢的人數亦有下降（24%，較第四季減少5個百分點，較第三季減少15個百分點）。相反，超過四分之一（25%）的受訪者計劃只償還部分金額（較第4季升2個百分點）；19%的受訪者計劃利用帳單假期或其他信貸通融安排（較第4季增加1個百分點，較第3季增加3個百分點）。

研究亦顯示另一個與去年第4季趨勢相反的結果，更多消費者於今季減少了非必要開支，包括出外用餐及其他娛樂活動（增加4個百分點至46%）；計劃增加非必要開支的人數亦減少（下降4個百分點至21%）。退休儲蓄亦受到影響，只有25%受訪者表示計劃增加退休儲蓄，按季減少8個百分點。

擬申請新信貸或再融資受訪者比率增8個百分點 至48%

48%受訪者計劃申請新信貸或再融資，較第4季升8個百分點。當中46%計劃申請私人貸款，其次是信用卡（39%）及汽車貸款（33%）。雖然信用卡是香港市場最廣泛使用的消費信貸產品，但最新進行的調查顯示，計劃申請新信用卡的消費者有減少（下降5個百分點）。

環聯亞太區產品技術與風險管理高級總監張家龍表示，第五波疫情對香港社會帶來嚴重影響，並打擊自去年中起逐步改善的消費者信心，在本波疫情對家庭收入造成的財務影響與之前幾波相若的同時，消費者亦更多運用信貸工具以妥善管理開支。然而，環聯過去的多輪調查顯示，一旦疫情開始緩和，市場便會迅速復蘇。因此，有信心香港會在疫情緩和後如既往般反彈復蘇。他並認為，消費券助力下，今季消費者信心程度向好。

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