【全球首富】傳Elon Musk擬自掏荷包　斥1.2千億元收購Twitter

特斯拉（Tesla，美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）早前提出以約430億美元（約3,372億港元）收購Twitter（美：TWTR），據《紐約郵報》引述消息報道，Elon Musk願意動用高達150億美元（約1,176億港元）的個人資金，以作收購之用。

報道引述知情人士稱，Elon Musk在籌集資金方面似乎面臨障礙。投資者除了懷疑Twitter是否值得Elon Musk提出的每股54.2美元的價格外，亦有聲音對他不可預測的行為模式和爭議感到不安。

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知情人士透露，Elon Musk願意自掏腰包，投資100億至150億美元（約784億至1,176億港元）的現金將Twitter私有化。知情人士，如果有必要，Elon Musk還會考慮利用其持有的9.1% Twitter股份借貸，此舉可能會額外籌集數十億美元。

報道指，Elon Musk計劃在10天內對Twitter提出要約收購。據悉，他已委托摩根士丹利協助他籌集籌集100億美元貸款。

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責任編輯：黃苑筠