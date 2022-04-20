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【新股IPO】陽光保險集團來港上市 傳集資10至20億美元

股樓投資 17:11 2022/04/20

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陽光保險集團計劃來港上市，並已於港交所上載初步招股文件。陽光保險為內地民營保險服務集團，透過陽光人壽經營壽險和健康險業務，提供人壽保險、健康保險和意外保險等約130種產品；主要通過陽光財險經營財產險業務，為客戶提供涵蓋機動車輛險、意外傷害和短期健康險、保證險、責任險、農業險和企業財產險等超過4,000種財產險產品；及主要通過陽光資管對保險資金進行運用管理。

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去年總保費收入為1,017.59億元人民幣，按年增9.93%，盈利為58.83億元人民幣，按年升4.7%。陽光保險聯席保薦人包括華泰金融、中金、瑞銀及建銀國際；稍早前有指, 陽光保險計劃集資約10億至20億美元（約78億至156億港元）。

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記者：張以正

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