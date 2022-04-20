【職場文化】職場友誼增敬業度　4招加強員工人際關係

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疫下工作環境及模式轉變，員工或對工作感到迷失，工作時情緒會感孤獨無助，尤其在遙距或在家工作時。管理學講師及領導效能顧問Susan R. Vroman指出，建立辦公室友誼可培養員工間互信，員工更能共同應付工作壓力、變化及挑戰，她整理出以下4點，助管理人為員工間建立辦公室友誼，加深人際關係，會讓員工工作更具效率及提升敬業度。

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1.建立學習及團隊工作：員工在工作定位及團隊中感到孤立，企業可提供交叉培訓（cross-training），讓員工發展工作技能外，同時發展領導能力及技能增值，員工並可在培訓中認識工作中的朋友，為員工擴展網絡。研究亦發現，為員工提供學習機會及建立組織內社交網絡，可增強企業部門的團隊合作精神。

2.職場盟友：辦公室內與同事成為職場盟友，能為工作中營造安全感，同事透過互信關係，能幫助員工在工作時解決不必要的錯誤，職場盟友更可成為員工支持動力，而企業管理人亦可觀察員工是否感到焦慮或孤立無援，透過不同方式給員工作指導，將不同層面的員工聯繫，可促進員工盟友關係。

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3.讚賞互動：Susan R. Vroman引述研究指，工作中得到讚賞及受到肯定，能提高員工工作的幸福感，企業管理人若可促進同事間互動，能提升團隊價值，是在辦公室中增進友誼的最佳實踐方式。而管理人及同事之間，要懂得培養良好的工作情緒，此舉可影響周邊成員的互動關係，提升員工工作滿意度。

4.組織社交活動：企業管理人透過組織社交活動，無論是虛擬或實體方式，都可讓員工促進感情，舉辦大食會、或根據企業特性舉行戶外或公益活動，有助部門內員工建立職場友誼。另外，Susan R. Vroman認為建立辦公室友誼更可影響人才招聘及保留員工，企業管理人應藉不同活動及培訓，增進員工之間的聯繫，提升員工的工作態度及增加敬業度。

責任編輯：向頌勤

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