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【展覽趨勢】疫下線上展覽加強國際聯繫　未來混合展覽成新趨勢　訂單金額更有望提高

商業 17:00 2022/04/20

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新冠疫情改變全球採購模式，香港貿易發展局（香港貿發局）經貿研究最新調查顯示，疫情發生後93%買家使用線上採購平台，超過八成半買家更曾參加網上展會，以應對採購需求。不過，大多數受訪買家認為，國際商務旅行限制解除，他們更傾向參與通過實體展會或混合展會。

是次的調查於去年5月至10月進行，訪問了約600名主要來自東盟、澳洲、歐洲、中國內地及美國等地的國際買家，了解他們對新冠疫情出現後，國際採購模式趨勢的看法。

【堂食解禁】餐廳信心指數出爐　食肆看好堂食解禁消費券刺激生意

線上展覽接觸廣　93%受訪曾使用線上展
93%受訪買家表示，過去一年曾使用線上採購平台，並通過這渠道進行平均超過60%的採購活動。其中43%買家認為，以線上採購平台比疫情爆發前接觸更多的供應商。

線上改變採購模式
項目 百分比（%）
採購產品種類更多元化 46
買家採購次數更趨頻密 42
買家每次採購的平均金額更高 44

混合展覽成趨勢　訂單金額更較高
另有三大原因使用線上平台，包括尋找新供應商、比較產品及價錢、了解產品趨勢。范婉兒指出，疫情下，許多行業都致力舉辦網上展會，以加強國際買家和供應商的聯繫，調查更顯示，超過85%的受訪買家於2021年曾參加網上展會。

【疫市開店】本地護膚品店疫下開店　居家Spa系列生意疫市漲5成

香港貿發局研究總監范婉兒表示，疫情令更多買家選擇於線上進行採購，但買家難以仔細檢查樣品及供應商認證，故未來實體展會及線上線下混合展會將為新趨勢，兩者可相輔相成。

線上展覽和實體展各有好處，導致混合展覽成為未來趨勢。調查更顯示，喜歡混合展會的買家，每張訂單的平均金額較大機會提高50,000至100,000美元以上，意味混合展會或帶來豐厚的商機。

責任編輯：馬意文

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