▲ 【華為風暴】華為余承東：消費者業務改名華為終端業務 戰略性發展商用領域

華為今日舉行線上發佈會，華為常務董事、終端業務CEO余承東宣佈，華為消費者業務更名為「華為終端業務」，正式全面進軍商用領域。余承東稱，今後華為依舊會持續為消費者提供消費產品，同時將戰略性長期投入商用領域，為政府及企業客戶打造更智能的商用產品體驗。

華為表示，會將消費者領域的創新能力和智慧體驗帶到商用領域，為政府及各大行業，提供訂制化PC、平板、智慧屏等專屬產品，強調會為商業客戶提供更好的設計和工藝、更智慧的體驗、更可靠的質量和服務。

華為終端業務針對政府及大企業，主打量身打造方案，提供開放能力和系統定制服務，華為又稱，終端業務會結合智慧辦公設備、生態融合和雲服務能力，為中小企業客戶打造一站式解決方案，實現多設備協同工作，數據無縫連接等。

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