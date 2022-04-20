【寵物旅遊】旅遊業解凍　多國防疫鬆綁　寵物旅遊先出發（多圖）

▲ 香港的「Pet Holidays 寵物假期」提早推出行程，預定私人飛機旅行團於今年聖誕前往日本關東，共渡白色聖誕。（寵物假期提供圖片）

隨着各國分階段放寬防疫措施及旅遊限制，香港的「Pet Holidays 寵物假期」提早推出行程，預定私人飛機旅行團於今年聖誕前往日本關東，共渡白色聖誕。

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疫下設有退款保障

寵物到日本旅遊需要最少6個月時間準備文件，「Pet Holidays寵物假期」今年聖誕的旅行團現時只需要客人預付訂金，便可提早開始寵物入境日本的前期檢疫程序。

期間如果疫情反覆，「Pet Holidays 寵物假期」會為客人設有退款機制，本年6月30日前報名，更可享早鳥優惠及2萬元禮品回贈。

行程專為寵物設定 毛孩升格VIP

「Pet Holidays 寵物假期」行程與日本多個縣市政府的旅遊局合作，安排毛孩特准進入具有傳統特色的餐廳及景點，例如毛孩專用的日式烤肉，為狗狗祈福的神社。行程規劃都是以毛孩為主角。

「Pet Holidays 寵物假期」會在2023年推出更多旅行團，包括熊本熊探索之旅、福岡熊本溫泉行等。

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責任編輯：李智美