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【機迷熱話】SEGA 「Super Game」計劃傳出消息　未來三年內將推兩部作品

科技 17:00 2022/04/20

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近日再新消息指出，SEGA現時正重製經典遊戲Crazy Taxi以及Jet Set Radio的新作，並預計會在三年內正式推出，其中遊戲Crazy Taxi更有機會用作第一個進軍NFT的試驗品。（官方圖片）

SEGA早前透露有意進軍NFT領域，近日再新消息指出，SEGA現時正重製經典遊戲Crazy Taxi以及Jet Set Radio的新作，並預計會在三年內正式推出，其中遊戲Crazy Taxi更有機會用作第一個進軍NFT領域的試驗品。

【機迷熱話】SEGA「Super Game」發展藍圖　盼闖雲端遊戲及NFT領域

【童年回憶】不只是遊戲　《超級瑪利歐》首部動畫電影推出4K版（附觀看連結）
 
據彭博社報道，遊戲Crazy Taxi以及Jet Set Radio將是SEGA「Super Game」計劃中，首次推出的3A（高製作費、高行銷費）級遊戲，除了常規遊戲比賽外，SEGA亦提供車輛、建築和社交活動等額外遊戲內容，刺激玩家付費購買遊戲內物品。

據悉，現時經典遊戲Crazy Taxi已開發約一年，目標是在兩到三年內發布，或成首個進軍NFT領域的試驗品。但亦有知情人士表示，這兩款新遊戲都仍處於創作初期，仍有被取消發布的可能。

【遊戲熱話】Game Boy經典遊戲登陸Switch？　外媒爆料模擬器開發代號

責任編輯：黃顯晴

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