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【俄烏局勢】中海油傳已否認 有意退出英美加業務

股樓投資 16:32 2022/04/20

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內地三大油公司之一的中海油(00883)，近日一度傳出正準備退出在英國、加拿大和美國等市場的運營，因中海油擔心有關資產可能會因全球政經局勢而受到西方制裁。惟有內媒引述中海油消息指，公司已明確表示，目前旗下在英、美等國家的海外油氣項目運營正常，沒有退出某一特定區域業務的計劃，意味公司近期退出英美加業務的傳聞未必屬實。中海油全日收報11.16元，跌4.1%。

權威部門及人士回應 中國經濟10大受關注問題    詳情請看【下一頁

另外中海油在上交所發布公告，公司Ａ股將於明日（２１日）在上交所上市，屆時「三桶油」將在A股同時上市。中海油A股上市編號為(滬：600938)。

【恒指季檢】中金預測8隻港股 有望獲納入恒指   詳情請看【下一頁

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公告顯示，中海油本次發行價格為每股10.8元人民幣，募資350億元人民幣。此次網上發行中籤率為0.43％，在截至目前年內上市的新股中，中籤率最高。公告又提及，公司預計今年首季實現營業收入約690億元至830億元人民幣，按年增長32％至58％；盈利約240億元至280億元人民幣，增長62％至89％；扣除非經常損益後盈利約233億元至273億元人民幣，增長61％至89％。

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撰文 : 李尚毅

中國海洋石油（00883） 港股
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