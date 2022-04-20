【疫苗接種】兒童疫苗接種服務周末假日延長 小朋友怕痛唔敢打針 港怡醫院護士妙計助掃走恐懼

為鼓勵市民接種新冠肺炎疫苗，特別是兒童接種，政府宣布，星期六（23日）起延長4間兒童社區疫苗接種中心周末和公眾假期的開放時間，上午提早於8時開放，晚上延至8時關閉，直至下月15日。家長或監護人周四（21日）上午9時起可在網上預約。

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位於港怡醫院、香港兒童醫院、圓洲角體育館和荃灣體育館的兒童社區疫苗接種中心免費為5至11歲兒童接種復必泰疫苗，平日照常上午10時至下午6時開放，逢星期六、日和公眾假期則會延長開放時間。每天下午1時30分至2時30分為清潔時間。

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公務員事務局局長聶德權指，第五波疫情錄得的嚴重和死亡個案不乏兒童，家長或監護人應正視兒童染疫後的重症和死亡風險，盡早為子女安排接種新冠疫苗。兒童社區疫苗接種中心延長開放時間，方便家長假日帶同子女接種疫苗。

此外，3至11歲兒童可在提供科興疫苗的社區疫苗接種中心、醫院管理局普通科門診診所、衞生署學生健康服務中心、私家診所等接種疫苗。家長或監護人宜為已接種兩劑科興疫苗滿三個月的3至11歲兒童預約接種第三劑科興疫苗。

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接種新冠疫苗能有效降低重症和死亡風險，但兒童或因怕痛而表現抗拒，為了平復他們接種疫苗前的緊張情緒，香港大學駐港怡醫院兒童社區疫苗接種中心的護士團隊費盡心思，務求以笑聲掃除恐懼。

護士們自學扭氣球，悉心布置疫苗接種中心四周環境，希望增加親切感；中心更特設「打卡」位置供拍照留念。



為了令兒童進一步放鬆心情，護士還會運用針筒大演「棟篤笑」，以生動有趣的方式講解接種新冠疫苗的注意事項，哄得家長和兒童發笑。

護士團隊又建議家長耐心解釋接種新冠疫苗的好處，並坦白告訴兒童前來中心的目的，不應說謊。

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記者：陳詠妍