【理財智慧】綠色債券每年最低2.5厘 一文了解值唔值得申請

由香港政府發行的首批綠色債券原本定於3月推出，但礙於香港第五波疫情爆發的原因，故廷至4月26日開始報名登記認購。首批綠色零售債券每年保底息率由原來的2厘加至2.5厘，並於與通脹掛鉤。由於接近無風險享有2.5厘的回報，相信到時應該吸引不少投資者爭相認購。本文將會介紹何謂綠色債券和是否值得投資者申請。

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綠色債券

香港首批的綠色債券是一項主題性的債券，其募集的款目將會用於按照政府的《綠色債券框架》為一些符合環境效率和推動香港可持續發展的項目提供融資方案。債券年期為3年，持有人可以每半年獲分發利息，而其利息是與本地的通脹掛鉤，並且不少於2.5厘。整個計劃將會合計融資150億元，政府指如有需要可以考量增至200億元。

認購期

有意的香港居民可以從4月26日至5月6日期間於零售銀行、券商或香港中央結算有限公司作出認購申請，每人只限一份申請，而且不設認購上限，每手為10,000元。如果申請總額高於發行總額，會根據「循環分派」機制進行分配，即每個申請人會先獲派一手，至於餘下的會以抽籤方式給認購了二手或以上的人士。

申請優惠

為了吸引客戶，現時不少銀行及證商都提供不同的申請優惠，例如中國銀行、匯豐銀行和渣打銀行都向申靖綠色債券的客戶提供免認購費用、認購優惠。相對而言，如果以新客戶的方式在券商申請，會獲得更多的優惠，例如以新用戶方式前往致富證券開戶及申購綠色債券，除了獲豁免認購費用外，也可以額外獲得300元DONKI禮券。

值不值得抽

雖然其保底回報遠低於另一由政府發行的銀色債券，但銀色債券只限60歲以上人士申請，但現時只要持有香港身份證的讀者都可以申請。由於是由政府發行，而且提供不低於2.5厘的回報，因此投資者接近無風險獲得回報，已經比「零息」存入銀行更好。當然，如果讀者是一些可以承受都高風險，市面上都有不少高息的債券，但讀者就要承擔更高的風險。

與之前發行的IBOND類似，綠色債券發行日定於5月18日，於隔日 (5月19日)也於聯交所上市，提供2手市場買賣。參考現時在聯交所上市中華人民共和國香港特別行政區政府通脹掛鉤債券2024年 (4246)，當日最低息率為2%，上市首日價格為103.2元，以一手 ( 10,000)計算的話，每手賺320元。因此今次綠色債券提供至少2.5%回報，相信即日出售都可以賺取不少於320元的回報。因此如果可以的話，投資者考慮申請不少於一手的綠色債券。

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記者：陳佳恩