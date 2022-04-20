啟德THE HENLEY II上載樓書　301伙設一至三房間隔　最細標準單位379呎起

由恒地（00012）發展的啟德新盤THE HENLEY II今上載樓書，項目共提供301伙，料季內展開銷售步伐。據樓書顯示，THE HENLEY II共有1座，設301伙單位，戶型由一房至三房間隔，實用面積則由379至1,365平方呎不等。項目最細單位見於各樓層H室單位，屬一房間隔，實用面積379平方呎，連22平方呎露台。單位以開則四正，設有開放式廚房及長方形客飯廳，大門旁預留鞋櫃空間；睡房則呈方形，屬套房設計，廁所設有衣帽間。

THE HENLEY II平面圖

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THE HENLEY II最大單位則見於40樓A室，屬三房兩套間隔，實用面積1,365平方呎，連616平方呎平台及1,147平方呎天台。單位衣帽間位於主人房內，主人房同時設有弧形玻璃窗加強採光採景。

資料顯示，THE HENLLEY II位於啟德沐泰街7號，預計關鍵日期為2022年4月30日，樓花期約一年，發展商早前表示，料於今年第二季內將項目推出銷售。

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