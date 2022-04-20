▲ 【資源股】贛鋒鋰業挫逾4% 墨西哥國有化鋰礦項目、加強對鋰礦控制

墨西哥參議院昨日下午通過了一項礦業法案，法案要求向國有企業在鋰礦開採的地位上優先於私人投資，確認該國對鋰礦開採的控制地位。墨西哥加強鋰礦控制，贛鋒鋰業 （01772） 當地鋰礦項目或受波及。贛鋒鋰業現跌4.2%，報95.4元，成交額約3.3億元。

墨西哥總統洛佩斯·奧夫拉多爾表示，考慮到鋰作為電動汽車的可充電電池材料而日益重要，該國將檢視現有的鋰礦開採合約，並將鋰視為國家的戰略資源，就像石油一樣。墨西哥下議院通過採礦法修正案，指明鋰礦是專屬政府經營獨佔事業，使鋰礦收歸國有。此法案獲國會壓倒性通過，接下來將送上議院。

墨西哥前幾屆政府已授出8張鋰勘探許可證，包括後來被贛鋒鋰業收購的Bacanora Lithium Plc。總統表示，如果它們滿足某些要求，將被允許繼續經營，但他懷疑大多數公司是否會繼續有資格。

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編輯：姚卓然