【職場熱話】 30歲幼教老師月入26K 上司要求高壓力大 考慮轉行怕人工低

不少人在工作了數年後才發現所身處的行業並不適合自己，於是出現了轉工甚至轉行的打算，近日有網民於網上「香港討論區」發文，指自己現時任職幼稚園老師，人工不高，而且上司對於他的要求十分高，文件改完再改卻仍感不滿意，於是他感到心灰意冷，因而考慮轉工甚至轉行，並向網民詢問意見。

樓主指，自己現時30歲，並於一間幼稚園工作了年半，月入約2萬6，他指自己雖然明白每一份工作也有辛苦的地方，然而樓主指自己經已盡了最大的努力工作，可是文件還是要改完再改，而且即使怎樣改，上司仍感不滿意，而他現時的學歷只有高級文憑，他考慮轉工甚至轉行，可是即使轉行他也找不到方向，於是他向網民詢問自己應怎樣做才好。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「你先轉學校，若然還是不行便轉行吧！」，「以這學歷來說，月薪有2萬6還是不錯的。」，也有人指，「以這學分入到幼教算不錯了，有很多人也擁高級文憑學歷，但月薪只有萬6。」。

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另有網民指，「老實說壓力與工作量是與人工成正比的，你想找一份舒服的工作，人工便一定會低。」，「若真的不適合便辭職吧，身體健康才是最重要的。」。

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責任編輯：關海儀