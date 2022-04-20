【樓市熱話】 女兒日漸長大 港爸欲於港島或九龍租大單位 要求550呎以上租金預算30K內

不少人也會因子女日漸長大，而決定要租一個較大的單位，而近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己因為女兒長大，需要更大的活動空間，因而決定要租一個較大的單位，然而他們資金有限，每月的資金預算為25-30K，他因而向網民詢問有沒有甚麼好介紹。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「麗港城、匯景花園及黃埔花園也可以考慮。」，「你的資金預算有很多選擇，而且還是舊樓。」，也有人指，「九龍塘或九龍城也可以，若想住大一點則選擇啟德吧，有很多750呎以上的租盤。」。

另有網民指，「你的資金預算有3萬，不用選舊樓也可以。」，「啟德有很多選擇，不過可能要經常吸塵。」。

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責任編輯：關海儀