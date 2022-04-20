【樓市熱話】年底要搬離公屋 港男欲與哥哥夾錢買樓 憂結婚後難共處

不少人在經濟能力不足時，也會考慮與家人夾錢買樓，以求一個穩定的生活和作投資之用，而近日有網民於網上「香港討論區」發文，指自己本與哥哥及父親同住公屋，然而今年年尾卻因一些原因要搬，於是他考慮與哥哥夾錢買樓，但又害怕在結婚後難以分家，於是向網民詢問該租樓還是買樓好。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「除非你與哥哥未來3年打算結婚，否則建議先夾錢買樓，當幫自己儲錢，雖然未必會升值，但起碼不用煩租務的事情。」，「你們可以個別過到壓力測試嗎？」，也有人指，「千萬不要夾錢買樓，否則最後連兄弟也不能做。」。

另有網民指，「3年內結婚便租，3年外便買，不過要預了4人居住一間屋。」，「到時分家是一件很麻煩的事。」。

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責任編輯：關海儀