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【大行報告】受累內地封城與本港社交距離措施　大和料友邦首季新業務價值倒退22%

股市 15:09 2022/04/20

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友邦 （01299） 將於4月29日公佈首季季績，大和預計集團首季新業務價值將按年倒退22%，並維持目標價142元與「買入」評級不變。

單計友邦中國，大和預計首季新業務價值倒退三成，與整體內險行業一致，因受高基數效應與多地業務中斷影響。大和解釋，友邦中國業務集中在一線城市，故較同業更受深圳與上海封城，以及冬奧之影響。

香港市場方面，大和指在第五波疫情下，友邦在港業務受社交距離措施嚴重影響，面對面銷售與消費信心雙雙受累，銀行頻頻關門亦阻礙銀保渠道銷售。

削今年全年新業務價值預測3%

基於上海、深圳及廣州封城，大和將友邦集團整體今年全年新業務價值預測下調3%，並預期封城將對友邦中國今年全年新業務價值造成近一成影響。另外，鑑於股市與債市過去兩個月的負面情況，大和將集團今年根據國際財務報告準則計算的盈利預測削減最多17%。

縱使如此，大和指友邦仍是其首選股，因股東資本回報強勁，且較同業於結構上有更高有機增長，兼屬美國加息受惠股。

友邦今股價升1.7%，報79.65元，現價較大和目標價仍有近8成上升空間。

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保險公司 大行報告 買入 目標價 新業務價值 受惠股 香港 中國

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