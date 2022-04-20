▲ 【港交所388】歐冠昇：歡迎保險公司香港上市 擬推投資服務通提升市場活力

港交所 （00388） 首次舉行走近上市公司系列峰會，讓保險公司和投資界互相交流。港交所行政總裁歐冠昇在開場發言指，希望港交所可成為面向未來的領先市場，除了吸引保險公司和其他行業在香港上市，也期望以不同方式提升港股市場活力，如以走近上市公司系列峰會、第三季推出的投資者關係服務平台「投資服務

通」（ IR Connect ），加強香港上市公司與投資者及分析師之間的聯繫。

港交所是次峰會以線上舉行，由不同上市保險公司、初創或分析員互相發言和提問。

歐冠昇指，香港是亞洲主要的世界級保險中心，去年保費總額逾6000億港元，全年20大保險公司，有13家在香港營運，6家有在香港上市。至2021年底，有17家保險公司在港交所上市，市值佔港股總市值5.5%，港交所未來會繼續為保險業提供融資支援。

即使年初至今香港新股市道受制於市況，歐冠昇重申，準備來港上市公司絡繹不絕，歡迎創新甚至顛覆性企業把握香港市場融資能力，港交所樂意聆聽綠色科技、生物科技、金融科技、保險科技公司需求。

他續指，希望為發行人提供具活力和多元化的二級市場，舉行峰會和推出投資服務

通，都希望加深參與者對市場的了 解、支持公司融資需求以及推動發行人走向國際。

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