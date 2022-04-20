長沙灣映築加推40伙　兩房折實價745萬起　恒地︰屬原價加推　下周二起賣114伙

恒地（00012）旗下長沙灣新盤映築今宣布重啟銷售，項目最新公布價單第6號，加推40伙單位，同時上載銷售安排，定於周二（26日）起出售114伙。

映築最新推出的一批單位涉及40伙，全數為兩房單位，實用面積2352至338平方呎。發展商繼續提供即供及建期兩種付款方法，以最高折扣率計，整批單位折實價由約745.2萬至836.6萬元，折實呎價則由22,047至22,544元不等。是次呎價最低單位為7樓B室，實用面積338平方呎，屬兩房間隔，折實呎價為22,047元。

恒基物業代理（一）部總經理林達民指，映築是次屬原價加推，並表示項目受80後及90後等年輕客人青睞。項目同時上載銷售安排，定於下周二（26日）起發售114伙，其中6伙頂層特色單位以招形式出售，另外108伙則以價單形式銷售。該108伙全屬兩房間隔，實用面積322至377平方呎，折實售價由689.98萬至945.53萬元，折實呎價則介乎20,972至25,544元。

長沙灣映築示範單位 322呎間出實用四正兩房 露台自帶摺疊式晾衫架【下一頁】

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