【ET講股通】孫運喜：風險胃納弱（附time code）（第二版︰加入文字內容）

昨晚國際貨幣基金組織 （IMF） 調低全球經濟增長預測至3.6%，比1月份預測值下調0.8%，油價及金價應聲齊跌，但美股三大指數卻造好，惟港股未跟升，今早恒指低開跌54點，半日升172點，報21200點，成交513億元，午後轉跌，曾見20889點最低位。恒生科技指數亦轉升為跌，暫跌0.32%，報4142點。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 亦跟隨大市微跌。大市風險胃納如何？《iMoney》主編孫運喜（Ricky）3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：19 - 港股今日市況速覽

00：55 - 新經濟股轉升為跌 招行 （03968） 未止跌考驗50元

01：55 - 美股升幅帶動港股早段表現 其後無以為繼

02：19 - 多個消息影響風險胃納

02：33 - 美10年期債息升至2.9厘水平 30年期更升逾3厘

03：28 - IMF調低全球經濟增長預測至3.6

04：25 - 日圓跌勢未止 兌美元離130位置不遠

05：12 - IMF預料內地經濟增長僅4.4% 內地疫情仍然嚴峻

06：25 - 內地疫情再擴散 華北哈爾濱等6城區見疫情需封

07：05 - 日圓低見129 人民幣跟跌

08：24 - 觀眾問股：李寧 （02331） 88元有貨求部署策略

12：12 - 觀眾問股：電能實業 （00006） 何價可以入手？

14：35 - 觀眾問股：長實 （00992） 幾錢買入？上望多少？

17：27 - 觀眾問股：太保 （02601） 19.5元有貨，止蝕價多少？

20：11 - 觀眾問股：想買中移動 （00941） 收息，現價入手有沒有風險？

23：21 - 觀眾問股：蒙牛乳業 （02319） 屬解封概念股？

27：17 - 觀眾問股：聯想集團 （00992） 7.9入手 可以繼續持有嗎？

30：49 - 觀眾問股：長和 （00001） 及恒基 （00012） 甚麼價位可加注？ 上望多少？

34：15 - 觀眾問股：GX電車 （02845） 168元有400股，應如何減磅？

36：10 - 港股收市市況速報 料20800點水平有支持

38：05 - 潛力股推介：載通 （00062）

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港股失守21000關，恒指跌83點，收報20944點，大市總成交980億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，港股先升後跌，新經濟股續軟，騰訊 （00700） 跌0.5%，阿里巴巴 （09988） 跌0.9%。招行 （03968） 未止跌，再跌4.9%。內需股表現不俗，李寧 （02331） 反彈4.4%。

昨晚美股表現亮麗，惟無助帶動港股。多個指標皆反映市場風險胃納縮減，美國10年債息升越2.9厘，30年債息更突破3厘。消息面亦令市場憂慮，IMF再度下調全球經濟增長預測，高盛則警告全球或低估糧食及能源危機。亞幣受壓，日圓跌勢未止，曾低見129。

恒指支持看20800點 潛力股吼載通

內地方面，IMF下調中國經濟增長預測，主因：一、疫情升溫打擊經濟尤其是消費；二、俄烏戰爭；三、受累債務問題，內房投資持續不振。事實上，內地疫情未見明顯改善，人民幣隨亞幣走軟，現貨價曾低見6.41。

展望後市，恒指料續於保歷加通道下方爭持，惟成交淡靜，反映沽壓亦不大，支持位看20800點。

潛力股可留意經營九巴的載通 （00062） ，股價升1.2%至13.32元。技術走勢上，形成頭肩底或杯與柄走勢，可待回落至柄部支持約12.7元，投機性吸納，以12.14元止蝕。

【「ET講股通」問股環節，包括︰李寧、電能、長實、太保、中移動、蒙牛、聯想、長和、恒地、GX中國電車︰立即觀看】

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