▲ 【本地初創】FundPark獲高盛2.5億美元資金支持 提供ABS融資予中小企

本地金融初創企業FundPark宣布，和高盛達成協議，高盛將作為主要券次資方，為高達2.5億美元的資産支持證券化（ABS）項目提供支援。

FundPark主要專注貿易融資，FundPark 首席執行官及聯合創始人孫慧來表示，今次合作有助支持跨境電子商務領域的中小企業，透過此項目，公司可將資本基礎多樣化，鞏固資本成本的競爭力，支持FundPark的持續增長。

FundPark：合作有助更廣泛協助中小企 今年B輪融資

FundPark 首席運營官葉希俊則補充，平台會提供與中小企業現金轉換周期相匹配的資金，適時幫助企業以優化其營運資金效率，在是次ABS項目的支持下，FundPark 可以更廣泛地幫助不同層面的中小企業。

孫慧來指出，近年FundPark 發展迅速，FundPark年初至今累計貸款額已達6億美元，較2017年全年只有100萬美元，目前超過7000中小企使用平台，FundPark亦計劃將於今年內進行B輪融資，加速企業發展。

去年創科創投基金入股FundPark

FundPark 去年獲政府旗下創科創投基金夥拍慧科資本（Radiant Tech Ventures）入股，政府當時投資金額為50萬美元（約380萬港元）。

【石Sir一周前瞻及異動股】比亞迪、福耀玻璃及中國船舶租賃

相關文章：

【前財爺】「SLASH族」曾俊華獲委任智能投資平台初創StashAway顧問 對方新客將獲贈Choi Yeah NFT

【Fintech】智能投資初創AQUMON宣布增設上海辦公室 拓華東地區數字化財富管理業務