【烏克蘭戰爭】俄防長斥西方供烏武器 為拖長戰事

俄烏戰事已持續接近兩個月。烏克蘭馬里烏波爾的烏軍堅拒投降，西方多國承諾增加對烏軍援。俄羅斯防長紹伊古譴責西方國家向烏克蘭提供武器另有目的，質疑這些國家只為拖長俄烏戰事，屆時將令更多烏克蘭人死亡。

【烏克蘭戰爭】馬里烏波爾烏軍拒降 西方承諾增軍援 【下一頁】

紹伊古（Sergei Shoigu）周二（19日）指控，美國及西方多國打算通過向烏克蘭運送價值數十億美元的武器，來拖長烏克蘭的戰事。

他聲稱西方國家增加武器供應，表明其意圖挑撥烏克蘭政府戰鬥到最後。

紹伊古同時捍衛俄羅斯出兵烏克蘭的行動，指俄軍的行動與所用武器的質量再次表明，俄軍及政府領袖確定建設俄羅斯武裝力量的重點正確。

俄羅斯上周也指控拜登政府為烏克蘭衝突火上澆油，並警告可能會產生不可預測的後果。俄羅斯又指控美國和北約試圖迫使烏克蘭放棄與俄談判，同時向其餘國家施壓，要求其終止與俄羅斯的軍事和技術合作。

【烏克蘭戰爭】俄最後通牒 促馬里烏波爾烏軍投降 【下一頁】

美國國防部周一（18日）表示，將在數日內開始訓練烏克蘭人使用美國榴彈砲。

美國安排用5架飛機接載的軍備已運抵歐洲，作為對烏克蘭的新一批軍援。據悉，自俄烏開戰以來，美國已提供約25億美元（約195億港元）的資金及物資。

英媒指英國政府也將向烏克蘭派遣配備導彈的防空裝甲車，而車上配備的導彈更足以摧毀噴氣式飛機和直升機。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲