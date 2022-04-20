  • 25°C
香港時間 : 2022420日 (三) 15:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】俄防長斥西方供烏武器 為拖長戰事

環球社會熱點 15:05 2022/04/20

分享：

分享：

俄烏戰事已持續接近兩個月。烏克蘭馬里烏波爾的烏軍堅拒投降，西方多國承諾增加對烏軍援。俄羅斯防長紹伊古譴責西方國家向烏克蘭提供武器另有目的，質疑這些國家只為拖長俄烏戰事，屆時將令更多烏克蘭人死亡。

【烏克蘭戰爭】馬里烏波爾烏軍拒降 西方承諾增軍援 【下一頁】

紹伊古（Sergei Shoigu）周二（19日）指控，美國及西方多國打算通過向烏克蘭運送價值數十億美元的武器，來拖長烏克蘭的戰事。

他聲稱西方國家增加武器供應，表明其意圖挑撥烏克蘭政府戰鬥到最後。

紹伊古同時捍衛俄羅斯出兵烏克蘭的行動，指俄軍的行動與所用武器的質量再次表明，俄軍及政府領袖確定建設俄羅斯武裝力量的重點正確。

俄羅斯上周也指控拜登政府為烏克蘭衝突火上澆油，並警告可能會產生不可預測的後果。俄羅斯又指控美國和北約試圖迫使烏克蘭放棄與俄談判，同時向其餘國家施壓，要求其終止與俄羅斯的軍事和技術合作。

【烏克蘭戰爭】俄最後通牒 促馬里烏波爾烏軍投降 【下一頁】

美國國防部周一（18日）表示，將在數日內開始訓練烏克蘭人使用美國榴彈砲。

美國安排用5架飛機接載的軍備已運抵歐洲，作為對烏克蘭的新一批軍援。據悉，自俄烏開戰以來，美國已提供約25億美元（約195億港元）的資金及物資。

英媒指英國政府也將向烏克蘭派遣配備導彈的防空裝甲車，而車上配備的導彈更足以摧毀噴氣式飛機和直升機。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【法國大選】馬克龍支持度創大選新高 將與馬琳勒龐辯論
今日
【法國大選】馬克龍支持度創大選新高 將與馬琳勒龐辯論
【烏克蘭戰爭】馬里烏波爾烏軍拒降 西方承諾增軍援
今日
【烏克蘭戰爭】馬里烏波爾烏軍拒降 西方承諾增軍援
【烏克蘭戰爭】俄最後通牒 促馬里烏波爾烏軍投降
2022/04/19
【烏克蘭戰爭】俄最後通牒 促馬里烏波爾烏軍投降
聯合國討論收緊常任理事國否決權 否決需提出正當理由
2022/04/19
聯合國討論收緊常任理事國否決權 否決需提出正當理由
【烏克蘭戰爭】俄軍旅疑涉布查事件 獲普京授榮譽頭銜
2022/04/19
【烏克蘭戰爭】俄軍旅疑涉布查事件 獲普京授榮譽頭銜

你可能感興趣

【法國大選】馬克龍支持度創大選新高 將與馬琳勒龐辯論
今日 11:37
【法國大選】馬克龍支持度創大選新高 將與馬琳勒龐辯論
【烏克蘭戰爭】馬里烏波爾烏軍拒降 西方承諾增軍援
今日 11:03
【烏克蘭戰爭】馬里烏波爾烏軍拒降 西方承諾增軍援
【烏克蘭戰爭】俄最後通牒 促馬里烏波爾烏軍投降
17:45 2022/04/19
【烏克蘭戰爭】俄最後通牒 促馬里烏波爾烏軍投降
地緣政治 政治 戰爭 紹伊古 美國國防部 俄羅斯 烏克蘭

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月20日 時間15:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】網傳手機擋俄軍子彈影片 可能係今年新款？（有片）
【烏克蘭戰爭】網傳手機擋俄軍子彈影片 可能係今年新款？（有片）
C朗龍鳳胎男嬰夭折 「所有父母最痛」（第二版）
C朗龍鳳胎男嬰夭折 「所有父母最痛」（第二版）
拜登與嘉賓互動突被打斷 怕阿富汗議題講錯嘢？
拜登與嘉賓互動突被打斷 怕阿富汗議題講錯嘢？
新型冠狀肺炎全球疫情（04月20日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月20日 時間15:00）
【烏克蘭戰爭】烏軍拒應俄通牒投降 美料增對烏軍援（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】烏軍拒應俄通牒投降 美料增對烏軍援（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄軍旅疑涉布查事件 獲普京授榮譽頭銜
【烏克蘭戰爭】俄軍旅疑涉布查事件 獲普京授榮譽頭銜
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款