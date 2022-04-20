【金融欺詐】美國特勤局：自2015截獲約值8億港元加密貨幣非法活動

▲ 美國特勤局的統計數據顯示，自2015 年以來，該局已在254案件中沒收了價值超過8億港元的加密貨幣。（法新社）

隨著加密貨幣愈趨流行，更多不法分子也利用它進行非法交易。美國特勤局（United States Secret Service , USSS）近年加大打擊非法加密貨幣交易的力度，當局表示自2015年以來，已經在與欺詐相關的調查中，從犯罪分子手上沒收超過價值1.02 億美元（約8億港元）的加密貨幣。

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美國特勤局成立於1865年，是美國最古老的聯邦執法機構之一，最初是為了保護國家的金融基礎設施，唯一目的是打擊美國貨幣的偽造行為。現時該機構隸屬於國土安全部，經常與其他聯邦機構如聯邦調查局（FBI）等進行聯合調查，打擊金融欺詐等案件。

254案件 共沒收8億元加密貨幣

美國特勤局的統計數據顯示，自2015 年以來，該局已在254案件中沒收了價值超過8億港元的加密貨幣。美國特勤局副局長David Smith表示：「加密貨幣的一個特點，是它的資金流動速度比傳統貨幣更快，使其對美國消費者和犯罪分子都很有吸引力。」

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犯罪分子希望混水摸魚，努力混淆他們的犯罪活動，而特勤局的工作，就是以最快的速度追蹤這類不法交易。因此，美國特勤局的特工和分析師近年都加強追蹤比特幣，和其他加密貨幣在區塊鏈上的流動情況。

由於區塊鏈分布式賬本的透明性（transparent）和不可變特性（immutable），這意味著調查人員在某些情況下，可以比法定貨幣更容易追踪交易。David Smith指出：「加密貨幣錢包與帶有某些相關標籤的電子郵件地址沒甚麼不同，當有人進行交易時，這筆交易就會進入區塊鏈，我們有能力追蹤電子郵件地址或錢包地址。如有必要，我們甚至可通過區塊鏈進行追蹤。」

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責任編輯：陳卓賢