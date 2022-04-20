【串流平台】Netflix訂閱用戶10年首跌　盤後股價暴跌25%　研推有廣告平價Plan

串流平台Netflix（美：NFLX）周二 (19 日) 盤後公布業績，第一季度訂閱用戶流失20萬名，為10年來首次。該公司預期第二季全球訂閱用戶會持續流失200萬人。受消息影響，盤後股價大跌逾25% 。Netflix以往一直拒絕在其串流平台上投放廣告，但其行政總裁Reed Hastings周二一改口風，表示對提供帶有廣告的訂閱方案保持開放態度，認為為客戶提供更便宜的選擇「很有意義」。另外，Netflix又警告將開始打擊賬戶共享。

Netflix首季盈利15億美元，按年跌近12%；每股收益3.53美元，高過市場預期2.9美元；收入為78.7億美元，按年升10%，低於市場預期79.31億美元。Netflix 提到來自傳統娛樂公司最近推出串流平台令競爭日益激烈，加上最近訂閱用戶的密碼共享。集團警告，可能即將開始打擊賬戶共享，它估計有超過1億戶以上家庭違反規定共享密碼訪問權限。

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Netflix第一季度訂閱用戶流失20萬名，集團表示，俄羅斯的服務暫停導致70萬用戶流失。撇除這項因素，上個季度錄得50萬戶增長。Netflix預計第二季度全球訂閱用戶會繼續流失，將減少200萬戶。

Netflix稱，疫情時期帶來的收益令前景蒙上陰影，隨著民眾回歸正常的戶外活動，公司收入增長開始放緩。一直反對投放廣告的行政總裁Reed Hastings表示，集團正在探索帶有廣告，但更便宜的訂閱方案，以吸引新用戶。

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責任編輯：黃苑筠