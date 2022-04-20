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【股神巴菲特】巴郡股東要求撤銷巴菲特的巴郡主席職位　91歲股神能否保住「飯碗」？

股市 14:36 2022/04/20

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【股神巴菲特】巴郡股東要求撤銷巴菲特的巴郡主席職位　91歲股神能否保住「飯碗」？

美國最大退休基金、加州公務員退休基金CalPERS計劃在巴郡Berkshire Hathaway（美：BRK）4月30日舉行的股東周年大會上，提出撤銷股神巴菲特（Warren Buffett）作為巴郡主席的議案，但巴菲特可保留巴郡行政總裁一職。

CalPERS認為，由同一人出任主席及行政總裁，並不能很好地發揮職能，因此要求撤銷巴菲特的主席職務。CalPERS已非首次提出有關要求，此前巴郡對此表示反對。

監管文件揭巴菲特一度拒絕向高盛找數　巴郡購Alleghany交易來自晚餐一席話？【下一頁】

CalPERS還要求巴郡披露其減排及改善多元性的計劃，以及巴郡如何應對氣候變化風險的方案。

巴郡計劃讓巴菲特兒子接任主席

現年91歲的巴菲特，自1965年已掌管巴郡。巴郡計劃待巴菲特離任後，讓其兒子Howard Buffett擔任非執行主席，而副主席Greg Abel會出任巴郡行政總裁。

巴菲特擁有巴郡約32%投票權

巴菲特現時持有巴郡16%股份，但擁有巴郡約32%投票權。CalPERS現時持有價值逾23億元巴郡股份。

巴郡去年純利增長111%至897.95億美元，截至去年底持有現金及等值物1440億美元。

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