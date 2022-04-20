▲ 【新股IPO】金山雲據報取消摩通主承銷商地位 外電將摩通削中資股投資評級相提並論

小米 （01810） 創辦人雷軍投資的金山雲（美：KC）在上月公布，擬探索在港交所主板雙重上市。彭博引述消息指，金山雲香港上市原委任摩通、瑞銀、中金為承銷商，但最新摩通失去主承銷商角色，但會繼續是金山雲保薦人。報道提及摩通上月發布下調28家中資科技股目標價，當時摩通形容目前中概股「不吸引（unattractive）」。

金山雲回應指，無法評論與擬議上市相關的事宜，但稱「我們高度尊重研究的獨立性」，而投行委任和排名在上市前才會決定，所有聯席保薦人承擔的責任是相同的。目前金山雲未上載香港新股申請書，未能明確確認摩通和其他投行的角色或排名。

彭博報道形容，摩通分析師3月將金山雲的目標股價下調一半後，該行失去這家中國科技公司香港IPO主承銷商的角色。

摩通上月下調中概股評級 金山雲曾單日大瀉48%

報道指，此次降格可能會降低摩通的佣金收入，並凸顯研究部門調低投行客戶評級時，有時必須面對的棘手情況。

摩通上月14日一口氣下調28家主要中概股目標價和評級，在部分中概股更是唯一看淡的主要券商，當時摩通研究部把金山雲目標價由8美元大減至3.5美元。金山雲當日股價大跌48%，同日公布考慮在香港上市。

彭博引述知情人士指，摩通的投行職員向金山雲管理層解釋，評級下調是由整體市場狀況而非基本面引發的，而金山雲尚未就交易做出最終決定。

投資銀行融資部和研究部設有「防火牆」機制，以免研究部門獨立性被削弱。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

【ET開市直擊】美股大漲利港股今早氣氛 招行挫一成跌夠未？（附time code）

相關文章：

【中概股股災】摩通大削阿里巴巴目標價至63元、41家投行首家看淡 阿里再插12%、ADR逼上市價

【中美金融戰】美國證交會公布第4批12家中概股「預定摘牌名單」 新濠曾跌7%反彈、金斯瑞跌6%（附名單）

【業績】金山軟件第四季盈轉虧 CFO：沒有新版號批出情況下、今年遊戲收入料增2成