  • 25°C
香港時間 : 2022420日 (三) 14:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】金山雲據報取消摩通主承銷商地位　外電將摩通削中資股投資評級相提並論

新股IPO 14:32 2022/04/20

分享：

分享：

【新股IPO】金山雲據報取消摩通主承銷商地位　外電將摩通削中資股投資評級相提並論

小米 （01810） 創辦人雷軍投資的金山雲（美：KC）在上月公布，擬探索在港交所主板雙重上市。彭博引述消息指，金山雲香港上市原委任摩通、瑞銀、中金為承銷商，但最新摩通失去主承銷商角色，但會繼續是金山雲保薦人。報道提及摩通上月發布下調28家中資科技股目標價，當時摩通形容目前中概股「不吸引（unattractive）」。

金山雲回應指，無法評論與擬議上市相關的事宜，但稱「我們高度尊重研究的獨立性」，而投行委任和排名在上市前才會決定，所有聯席保薦人承擔的責任是相同的。目前金山雲未上載香港新股申請書，未能明確確認摩通和其他投行的角色或排名。

彭博報道形容，摩通分析師3月將金山雲的目標股價下調一半後，該行失去這家中國科技公司香港IPO主承銷商的角色。

摩通批中國互聯網股短線「不宜投資」 騰訊美團京東目標價至少削半，摩通最新中概股目標價可見【下一頁】

摩通上月下調中概股評級　金山雲曾單日大瀉48%

報道指，此次降格可能會降低摩通的佣金收入，並凸顯研究部門調低投行客戶評級時，有時必須面對的棘手情況。

摩通上月14日一口氣下調28家主要中概股目標價和評級，在部分中概股更是唯一看淡的主要券商，當時摩通研究部把金山雲目標價由8美元大減至3.5美元。金山雲當日股價大跌48%，同日公布考慮在香港上市。

彭博引述知情人士指，摩通的投行職員向金山雲管理層解釋，評級下調是由整體市場狀況而非基本面引發的，而金山雲尚未就交易做出最終決定。

投資銀行融資部和研究部設有「防火牆」機制，以免研究部門獨立性被削弱。

金山雲正探索來港上市 稱需獲監管部門批准和市場條件，可見【下一頁】

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

【ET開市直擊】美股大漲利港股今早氣氛 招行挫一成跌夠未？（附time code）

相關文章：

【中概股股災】摩通大削阿里巴巴目標價至63元、41家投行首家看淡　阿里再插12%、ADR逼上市價

【中美金融戰】美國證交會公布第4批12家中概股「預定摘牌名單」　新濠曾跌7%反彈、金斯瑞跌6%（附名單）

【業績】金山軟件第四季盈轉虧　CFO：沒有新版號批出情況下、今年遊戲收入料增2成

開啟hket App，閱讀全文
港股 大行報告 中國概念股 IPO 雷軍 金山軟件（03888） 金山雲（美：KC）

上一篇文章

【股神巴菲特】巴郡股東要求撤銷巴菲特的巴郡主席職位　91歲股神能否保住「飯碗」？

下一篇文章

【串流平台】Netflix 暗示將打擊「寄生帳號」、料全球超過1億用戶使用他人賬戶　改口研推平價Plan
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

降準、減息穩經濟│力度過大令人民幣貶值壓力增？
降準、減息穩經濟│力度過大令人民幣貶值壓力增？
【ET開市直擊】美股大漲利港股今早氣氛 招行挫一成跌夠未？（附time code）
【ET開市直擊】美股大漲利港股今早氣氛 招行挫一成跌夠未？（附time code）
【內銀股】招行續跌一成、行長田惠宇被免職　傳招商局系內換職、受查傳聞引憂慮（第二版）
【內銀股】招行續跌一成、行長田惠宇被免職　傳招商局系內換職、受查傳聞引憂慮（第二版）
【港股市況】恒生指數午後再轉跌　中海外、潤地齊挫半成（不斷更新）
【港股市況】恒生指數午後再轉跌　中海外、潤地齊挫半成（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】夜期跌9點　阿里美團ADR倒升0.2%（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】夜期跌9點　阿里美團ADR倒升0.2%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌12點　納指期貨跌0.7%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌12點　納指期貨跌0.7%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款