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Netflix用戶數下跌 擬嚴打共享帳戶

環球社會熱點 14:30 2022/04/20

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串流影片平台Netflix訂閱用戶數目10年來首次下降之際，Netflix表示，全球有1億個家庭用戶共享帳戶，揚言將針對此類跨家庭共享帳戶行為採取行動，但未有透露具體計劃。

Apple TV《CODA》奧斯卡2022連中三元 串流平台首獲最佳電影 【下一頁】

Netflix周二（19日）表示，公司將採取行動，打擊非同住者共用帳戶行為。Netflix透露，全球大約有1億個家庭用戶透過共享密碼使用服務，其中逾3,000萬集中在美國及加拿大。Netflix表示，希望未來數百萬共享帳戶人士開始付費。

Netflix在其季度股東信件中指，集團過去採取寬鬆處理，以吸引用戶，但當大量用戶共享帳戶，加上公司同時面對Disney+及Apple TV+等平台競爭時，開始對公司收入增加造成阻力。

Netflix透露，雖然多年來共用帳戶用戶數目所佔整體比例未有太大變化，但在競爭激烈情況下，令再增加會員變得困難。

影片平台Rumble出7.8億挖Spotify角 邀Podcast主持加入 【下一頁】

Netflix目前在全球擁有約2.22億個訂閱用戶，平台在新冠疫情間發展迅速。但隨著防疫措施接觸，訂閱客戶激增情況已經不再，今年首季更錄得20萬人退訂，是平台10年來首次錄得用戶流失，公司更預料第二季度再損失200萬用戶。

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責任編輯：李俊儀

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