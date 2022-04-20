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【串流平台】Netflix 暗示將打擊「寄生帳號」、料全球超過1億用戶使用他人賬戶　改口研推平價Plan

股市 14:10 2022/04/20

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【串流平台】Netflix 暗示將打擊「寄生帳號」、料全球超過1億用戶使用他人賬戶　改口研推平價Plan

串流平台Netflix（美︰NFLX）上季上客目標遠差預期，Netflix將部分原因歸咎大量用戶共享賬戶，暗示或打擊全球「寄生帳號」問題，另外Netflix又改口稱，正探索「有廣告的低價方案」供用戶選擇。

用戶共享賬號密碼是Netflix感到頭痛的問題，全球不乏用戶為了省錢，會與朋友或網上隨意組團一起共享Netflix家庭方案。Netflix表示，估計超過 3000 萬美國和加拿大家庭共享賬戶及密碼以觀看Netflix的影片，而全球可能有超過1億戶家庭正在使用共享賬戶。

Netflix此前故意允許非同住用戶共享賬戶 

Netflix 在其季度股東信中承認，此前是故意允許大量非同住用戶共享賬戶及密碼，因做法有助用戶迷上Netflix 服務。但隨著Amazon Prime、Disney+、HBO Max、Paramount+、Peacock、Apple TV+、Hulu等競爭對手冒起，而且價格絕大多數都低於Netflix，Netflix 不得不向這1億用戶「開刀」。

Netflix 明顯陷入兩難，例如最大競爭對手之一的Disney+可供4個裝置同時串流播放，並可讓最多10個不同裝置下載影片。而且對手內容儲備也相當雄厚。HBO Max背靠是華納兄弟，Paramount+背後是派拉蒙，Peacock背後是環球，Disney+母企迪士尼更是每年投入大量資源製作，而亞馬遜最近收購米高梅。

Netflix上季付費用戶減少20萬、料今季更差　股價盤後大挫，看【下一頁】

更現實的問題是，選擇共享賬號的用戶，或許大多是對價格敏感的消費者，如果採用嚴格封殺手段，很有機會促使他們轉向其他平台，這也是Netflix之前不願鐵腕打擊共享賬號問題的考慮因素。

串流平台香港收費

影音串流平台 Netflix Disney+ HBO Go* Hulu Amazon Prime Video Apple TV+
基本月費計劃 63元 73元 68 元 6.99美元（約54元港 ） 5.99美元（約47元港 ） 38元
多人共用帳戶 最多4人同時共用 最多4人同時共用 最多2人同時使用 最多綁定3個裝置 不需綁定裝置 最多綁定3個裝置  最多6人同時使用
離線儲存影片數量 100部 視乎裝置儲存空間 20部 視乎影片版權 視乎裝置儲存空間 視乎裝置儲存空間
最高畫質 4K HD HD HD 4K  4K
*透過NowTV申請

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