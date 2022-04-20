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【尊尼狄普誹謗案】Johnny Depp作證：我無打過女人

環球社會熱點 14:03 2022/04/20

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荷李活明星尊尼狄普（Johnny Depp）控告前妻Amber Heard誹謗案件繼續開審。尊尼狄普周二（19日）親身上庭作證表示，自己一生中從未打過女人，否認曾襲擊Amber Heard。他又指控告前妻是為了尋求真相，為子女及自己洗去不實污名。

保鏢影Johnny Depp傷勢留底 防Amber Heard提告 【下一頁】

尊尼狄普於庭上稱前妻Amber Heard揑造受虐指控，事件已嚴重影響其演藝生涯，甚至成為全球新聞。他形容自己「前一日是睡公主、但一秒之内卻成為《鐘樓駝俠》 的卡西莫多（Quasimodo） 。」

尊尼狄普表示從未虐待過前妻，否認曾以任何方式襲擊Amber Heard，更指自己一生中從未打過女人。

他續指向Amber Heard提控是為追求真相，自已亦是首次有機會完整談論案件。尊尼狄普希望藉法院為自己洗刷污名，亦為子女及多年來相信自己的人交代真相，不要認為他撒謊及有施暴行為。

尊尼狄普承認在2010年拍攝《加勒比海盜：魔盜狂潮》背部被蛇咬傷時，對止痛藥奧施康定（OxyContin）上癮，直至4至5年後與Amber Heard交往，才戒除鴉片藥癮。尊尼狄普庭上亦承認有吸食大麻，曾與Amber Heard妹妹吸食兩至3次可卡因。

    點擊圖片放大
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前妻Amber Heard密友被逐出法庭 涉對外披露審訊 【下一頁】

他透露與前妻在2011年拍攝《加勒比醉愛日記》相識，數年後正式交往。尊尼狄普當時認為她很有趣可愛、聰明，善良；每次回家後，Amber Heard都會為他除鞋和倒酒，更指從來沒有人對自己這樣做。

尊尼狄普稱，直至有一次見到Amber Heard在忙碌，於是自己除鞋休息，她對自己打破慣例的行為大感不滿。從此二人關係轉差，他指在一年半時間內，Amber Heard性情大變，幾乎變了另一個人。

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責任編輯：郭麗明

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